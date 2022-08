Smudo verletzt sich auf der Bühne: Fanta 4 brechen Konzert ab

Das Konzert der Fantastischen 4 in Bonn war fast vorbei, die Stimmung auf der Hofgartenwiese bestens – doch dann kam es zum Schockmoment.

Smudo gibt beim Konzert in Bonn alles, kurz vor dem Ende verletzt er sich am Knie, und das Konzert muss abgebrochen werden.

Die Rapper aus Stuttgart performten am Freitagabend seit fast zwei Stunden und waren schon beim Zugaben-Teil, als Smudo (54) bei einem Sprung zu Fall kam und anschließend regungslos auf dem Bühnenboden liegenblieb.

Die 14.000 Zuschauer konnten hören, wie Smudo "Mein Knie" stöhnte und ihm seine Bandkollegen verschreckt zur Hilfe eilten. Thomas D. (53) stellte sofort klar, dass es sich dabei nicht um einen Stunt, sondern um einen echten Notfall handelte. Kurz vor dem Ende musste die Stuttgarter Band das Konzert abbrechen.

Smudo stürzt auf der Bühne - Fanta-4-Konzert wird abgebrochen

"Wir müssen aufhören, Leute", informierten die Fanta 4 die geschockten Fans. "Da kann man nichts machen. Bitte sendet eure positive Energie zu Smudo."

Sofort wurden Sanitäter gerufen. Smudo wurde auf einer Trage zum Krankenwagen gebracht und ins Krankenhaus transportiert. Wie schwer sich der 54-Jährige verletzt hatte, was bis dato nicht bekannt.

Am Samstag gab die Band auf ihrer Facebook-Seite eine Wasserstandsmeldung ab: "Smudo hat sich gestern in Bonn bei der Zugabe auf der Bühne eine Sehne am Knie gerissen".

Während die Bonner Fans noch in den Genuss eines Konzertes kamen, gehen die Anhänger in Osnabrück am Samstag leer aus, den der Auftritt der Rapper musste verständlicherweise kurzfristig abgesagt werden. "Wir versuchen, einen Ersatztermin in 2023 zu finden, Tickets behalten ihre Gültigkeit. Wir melden uns bei Euch, sobald wir dazu mehr wissen", machen die Fantastischen 4 den Fans ein kleines bisschen Hoffnung.

Genesungswünsche von Bandkollegen und Fans

Auch am Samstagmorgen ist Smudo-Kollege Thomas D. noch schwer mitgenommen von den Geschehnissen des Vorabends. "Was soll man da sagen? Letztens Konzert der für immer 30 Jahre Tour, und bei der Zugabe verletzt sich Smudo am Knie so, dass wir das Konzert abbrechen müssen. Und jetzt liegt mein Freund im Krankenhaus", twitterte der 53-Jährige.

Genesungswünsche kamen auch von Michi Beck (54), der sich auf Instagram bei den Bonner Fans für ihren Support bedankte und Smudo mit den Worten "Zeig denen im Krankenhaus was ne Harke ist. Du hast alles gegeben Bro. Get well soon", alles Gute wünschte.

Die Fans konnten dem nur beipflichten und schrieben ihrerseits zahlreiche Besserungswünsche an den verletzten Smudo.