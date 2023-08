Seit einigen Wochen mehren sich die Gerüchte: Sind Rami Malek und Emma Corrin ein Paar? Britische Boulevardmedien melden nun, dass die beiden sehr innig in einem Restaurant gesehen wurden.

Was läuft da zwischen Oscarpreisträger Rami Malek (43) und dem "The Crown"-Star Emma Corrin (27). Nach einigen Gerüchten in den letzten Wochen, , der die beiden zusammen ablichtete. Insidern zufolge sollen die beiden bereits eine Reihe an Dates hinter sich haben und küssend in einem Restaurant und händchenhaltend während eines Spaziergangs gesichtet worden sein.

Ein Tischnachbar in dem teuren Restaurant "Buoy and Oyster" in der britischen Küstenstadt Margate berichtet, dass Malek und Corrin zurückhaltend gewesen seien und Foto-Wünsche von Fans höflich abgelehnt hätten. Jedoch wären die beiden "leidenschaftlich" gewesen und hätten sich ständig in die Augen gesehen. "Sie küssten sich und es schien ihnen nichts auszumachen, wer sie alles dabei sehen konnte", so der Zeuge. Die beiden seien "völlig vernarrt ineinander" und hätten sonst niemandem Beachtung geschenkt.

Rami Malek hat sich erst vor Kurzem von Lucy Boynton getrennt

Rami Malek, der eigentlich in den USA wohnt und sich vor wenigen Wochen von seiner "Bohemian Rhapsody"-Kollegin Lucy Boynton (29) nach fünf Jahren Beziehung getrennt hatte, ist bereits seit einiger Zeit in Großbritannien. Anfang Juli soll er sich ein Bruce-Springsteen-Konzert in London angesehen haben.

Emma Corrin wurde in Großbritannien geboren und feierte als Prinzessin Diana (1961-1997) in der Netflix-Serie "The Crown" den großen Durchbruch. Corrin identifiziert sich als nichtbinär bzw. gender-fluid und beansprucht in der Heimatsprache die geschlechtsneutralen Pronomen "they/them". , dass nur enge Freundinnen und Freunde das Singular-Femininum "she" benutzen würden.