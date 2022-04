Sind Beatrice Egli und Andreas Gabalier ein Paar? Beziehungsstatus verraten

Zwischen Moderatorin Beatrice Egli und Sänger Andreas Gabalier stimmt einfach die Chemie. Das konnten alle in ihrer Schlager-Show sehen. Die beiden kamen sich so nahe, dass Liebes-Gerüchte aufkommen. "Ich bin sehr, sehr glücklich." Was steckt hinter der tiefen Verbundenheit? Sind sie ein heimliches Paar?

28. April 2022 - 14:59 Uhr | AZ

Strahlen nach der Show in die Kamera: Beatrice Egli und Andreas Gabalier © BrauerPhotos

Sind Beatrice Egli und Andreas Gabalier zusammen? Fans stellen sich diese Frage, nachdem die Sängerin in höchsten Tönen vom Volks-Rock'n'Roller sprach – und schwärmte! Beatrice Egli so glücklich zu sehen, war eine wahre Zuschauerfreude. Auf Andreas Gabalier freute sich Beatrice Egli ganz besonders Erstmals moderierte die Schweizerin im MDR ihre eigene Schlager-Sendung "Beatrice Egli Show". Auffallend: Weder bei Ross Anthony noch Stefan Mross oder Kerstin Ott strahlte Beatrice Egli so über beiden Ohren. Euphorisch fiel dann auch Gabaliers Begrüßung aus. Egli grinste: "Ich bin sehr, sehr glücklich. Als ich ihn angerufen und gefragt habe 'Andreas, kommst du in meine Sendung?', hat er gesagt 'Ja, ich komme'". Beatrice Egli: Kuss-Moment mit Andreas Gabalier Wenige Sekunden später gab es dann kein Halten mehr. Beatrice Egli überraschte Andreas Gabalier während seiner Performance und kam ihm besonders nah. Die blonde Schweizerin drückte dem Österreicher einen dicken Kuss auf die Wange. Offenbar war dies nicht abgesprochen! Gabalier blickte etwas irritiert, freute sich dann aber über den Kuss-Moment. Moderatorin Beatrice Egli stürmt die Bühne – und busselt Andreas Gabalier © BrauerPhotos Was geht da bei Andreas Gabalier und Beatrice Egli? Selbst nach dem Auftritt wollte sie ihm weiter zusehen. Sie erwartete von Gabalier eine Zugabe und beteuerte: "Ich lasse ihn nicht gehen!" Und gut 50 Minuten später durfte Andreas Gabalier erneut auf die Bühne. Und selbst bei der zweiten Performance war Beatrice Egli von ihren Gefühlen übermannt worden, indem sie den 37-Jährige mit ganz emotional-zweideutigen Worten ankündigte: "Jetzt kommt ein einzigartiger Mann für mich." Beatrice Egli spricht über ihren Beziehungsstatus Eglis Rührseligkeiten sorgten schnell für Liebes-Gerüchte. Offiziell gelten Beatrice Egli und Andreas Gabalier als Singles. Offenbar sind die beiden nicht zusammen. Am 27. April teilt Beatrice Egli ein Statement, das sich auf die Liebes-Gerüchte beziehen könnte. Unter ein Instagram-Foto schreibt die schöne Schweizerin: "Beziehungsstatus: Selbstliebe".