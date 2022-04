Beatrice Egli: Ihre Schlager-Show bekommt neuen Namen

Von der talentierten DSDS-Gewinnerin zur sympathischen TV-Moderatorin – und trotzdem bleibt Beatice Egli dem Schlager treu. Jetzt wird ihre SWR-Show umbenannt und bekommt ihren Namen. Damit präsentiert die Schweizerin ihre erste eigene Personality-Show.

Die bisherige Sendung "SWR Schlager - Die Show" trägt nun den Namen der Moderatorin: "Die Beatrice Egli Show". Die erste Ausgabe mit dem neuen Titel kommt am Samstag (23.4., 20.15 Uhr im SWR und MDR Fernsehen). Es sei "eine ganz besondere Ehre", dass die Show nun ihren Namen trage, sagte die Schweizerin Egli (33) vorab laut Südwestrundfunk. "Die Beatrice Egli Show" soll im Juni dann auch im Schweizer Fernsehen laufen. Es gibt bei MDR und SWR auch "Die Ross Antony Show".

"Die Beatrice Egli Show" am 5. April mit diesen Schlager-Gästen

Aufgezeichnet wurde die erste Ausgabe der "Beatrice Egli Show" am 5. April. Unter den Gästen sind Stefan Mross, Anna-Carina Woitschack und Art Garfunkel jr. sowie Kerstin Ott, Ross Antony, Andreas Gabalier, Semino Rossi, Ronja Forcher, Eric Philippi und Tim Peters.

Egli kündigte an, Schweizerdeutsch zu sprechen in der Show: "Auch "mini Schwiiz, mini Heimat" ist musikalisch durch meine Gäste Francine Jordi und Seven in meiner Sendung vertreten. Natürlich werden wir auch einen kleinen Ausflug ins Schwyzerdütsche machen und zwar nicht nur mit den Gästen aus der Schweiz." Es werde "lustig".