Sind Andrej Mangold und Jennifer Lange getrennt?

Sind es nur Gerüchte oder ist tatsächlich etwas an der Trennung dran? Sind Andrej Mangold und Jennifer Lange gar kein Paar mehr oder noch zusammen? Nach der "Wiedersehens"-Show vom "Sommerhaus" fällt auf, dass sich das Verhalten des Ex-"Bachelors" und das der "Bachelor"-Teilnehmerin verändert hat.

Nach dem gemeinsamen Auftritt in "Das Sommerhaus der Stars" sind Andrej Mangold und Jenny Lange gebeutelt. Es gibt aktuell deutlich weniger Instagram-Aktivität der beiden Influencer.

Trennung bei Jenny Lange und Andrej Mangold?

Während Mangold sich erst am 4. November, nach mehreren Wochen Pause, auf Instagram zurück gemeldet hat, hat Lange schon einen Tag nach dem "Sommerhaus"-Finale mit ihrer Rückkehr ihre Follower entzückt. Sie macht Honigfasten, erzählt von einem geplanten Mallorca-Besuch bei Caro und Andreas Robens und veröffentlicht sogar eine kleine Entschuldigung bezüglich des "Sommerhaus"-Mobbings.

Bislang keine gemeinsamen Auftritte bei Instagram

Was allerdings auffällt: Jennifer Lange postet keine gemeinsamen Bilder oder Storys (mehr) mit Andrej Mangold. Beim neuesten Instagram-Beitrag nutzt sie auch nicht mehr den gemeinsamen Pärchen-Hashtag "TeamGold". Warum? Weil sie vielleicht gar nicht mehr mit Andrej Mangold zusammen ist? Stattdessen schreibt sie reumütig zur "Sommerhaus"-Teilnahme: "Vom ersten Tag habe ich mich in meiner Haut unwohl gefühlt. Ich habe mich einer Situation ausgesetzt, die mir alles andere als gut getan hat. Eine Situation, in der ich mich sogar ein wenig verloren habe." Ist das als Seitenhieb gemeint?

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden

Für Jennifer Lange waren die letzten Monate nicht leicht. Plötzlich war auch sie mit furchtbarer Hetze konfrontiert, erhielt sogar Morddrohungen. Sie wolle sich nicht mehr mit Dingen beschäftigten, die ihr nicht gut tun, erzählte sie in einer Instagram-Story. Meint sie damit gar ihre Beziehung? "Man hat gesehen: wir sind ein starkes Team und waren es auch danach", so eine Aussage in der "Wiedersehens"-Show. Aber sind es Jenny und Andrej jetzt nicht mehr?

Klar ist, durch den "Sommerhaus"-Auftritt sind Werbepartner abgesprungen. Jenny Lange will jetzt einen Haken hinter das Thema "Sommerhaus der Stars" setzen. Und auch Andrej Mangold zeigte sich am Abend des 4. Novembers nachdenklich auf Instagram. Er könne nicht verstehen, warum eine Unterhaltungsshow plötzlich gar nicht mehr unterhaltend war und geht mit kritischen Medien sowie Hatern hart ins Gericht.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden

Andrej Mangold streitet Mobbing-Vorwürfe ab

Er habe nicht gemobbt, es gab auch kein Mobbing von anderen während der TV-Show und schiebt erneut vieles auf den Schnitt. Abschließend spricht er eine kleine allgemeine Entschuldigung aus: "Es tut mir leid, wenn ich meiner Vorbildfunktion nicht gerecht wurde und Menschen dadurch ein negatives Gefühl bekommen haben. Das war nicht meine Absicht!" Aus seinen Fehlern habe er für die Zukunft gelernt.

Carsten Stahl liest Andrej Mangold die Leviten

Anti-Mobbing-Experte Carsten Stahl ist nach Andrej Mangolds Posting entsetzt. Für ihn war es kein Streit, sondern eindeutig Mobbing, das gegen Eva betrieben wurde.

Die Würde des Menschen sah er als verletzt an: "Es ging zu weit und unter die Gürtellinie. Andrej Mangold hat sich herablassend und entwürdigend geäußert. Das war Mobbing-XXL", so Stahl. Er fordert Andrej Mangold exklusiv in der AZ zu einem Duell heraus, liest ihm die Leviten und macht auch RTL schwere Vorwürfe.