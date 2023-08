Simone Ballack zeigt ältesten Sohn Louis, der seinem Vater Michael ähnlich sieht – und feiert Geburtstag alleine

Simone Ballack muss alleine auf den Geburtstag ihres Sohnes anstoßen. Louis Ballack feiert ohne seine Mama. Nicht ganz einfach, wie die 47-Jährige jetzt erzählt. Mit diesem Gefühl steht sie aber nicht alleine da.

Mit den gemeinsamen Geburtstagsfeiern scheint für Louis Ballack jetzt Schluss zu sein. Der Sohn von Ex-Fußball-Profi Michael Ballack feierte seinen großen Tag ohne seine Mama. Simone Ballack stimmt das nachdenklich.

Louis Ballack bekommt süßen Geburtstagsgruß von Mama Simone

Am 16. August feierte Louis Ballack seinen 22. Geburtstag. Der Sohn von Simone und Michael Ballack bekam von seiner Mama sogar einen Instagram-Post gewidmet. "Happy Birthday mein Großer. Ich liebe dich bis zum Mond und zurück!", schrieb der Reality-Star zum Bild, das Mutter und Sohn zeigen. Kopf an Kopf lächeln beide in die Kamera.

Bei dem Foto handelt es sich allerdings um einen älteren Schnappschuss, denn der Ballack-Spross feierte seinen besonderen Tag ohne Mutter Simone. Dass das ganz schön an der 47-Jährigen nagt, teilte sie einen Tag später mit ihren Fans.

Simone Ballack feiert den Geburtstag ihres Sohnes alleine

Für Instagram packte Simone ein altes Foto von sich und Baby-Louis aus. Auch ein altes Kindheitsfoto ihrer Söhne gab es für die Fans zu sehen. Das letzte Bild des Beitrags war ein aktuelles Selfie des Reality-Stars – mit einem Glas Wein. Simone hat den Geburtstag ihres Nachwuchses einfach alleine gefeiert.

"Gestern habe ich alleine auf den Geburtstag von meinem Sohn Louis angestoßen. War irgendwie komisch, aber gibt einem auch Zeit, mal 22 Jahre Revue passieren zu lassen. Wenn die Kinder flügge werden, muss man sich als Mama daran gewöhnen, dass man wieder öfter alleine ist. Das gehört alles zum Prozess des Abnabelns", schrieb sie zu dem Beitrag. Sie sei zwar sehr glücklich darüber, selbstständige Kinder zu haben, das sei "aber manchmal auch schwierig".

Simone und Michael Ballack beim gemeinsamen Besuch der Bambi-Verleihung 2005 © imago/Lackovic

Viel Zuspruch für Simone Ballack

Alleine ist Simone mit diesem Gefühl nicht. Unter ihrem Instagram-Post teilen andere Mütter ähnliche Erfahrungen. "Ja, das Gefühl kenne ich! Stolz auf der einen Seite, aber auch Traurigkeit beim Loslassen einer wunderschönen Zeit! Ein guter Freund sagte 'ist doch nicht schwer. Du öffnest die Tür, die Kids gehen durch, du winkst liebevoll und schließt die Tür wieder'. Ich musste lachen, aber eigentlich stimmt es. Alles Gute", schrieb eine Nutzerin etwa.

Eine andere kommentierte: "Das glaube ich dir, liebe Simone. Mir steht das noch bevor und irgendwie fängt es bei einer gerade an. Wurzeln und Flügel. Du machst das toll! Happy Birthday an deinen Sohn. 22, da steht einem die Welt offen."