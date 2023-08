Leni Klum: Süßes Bikinibild mit Papa Flavio Briatore

Fotos mit ihrem leiblichen Vater Flavio Briatore besitzen einen gewissen Seltenheitswert. Nun aber zeigt sich Leni Klum gemeinsam mit dem ehemaligen Formel-1-Manager im sommerlichen Mittelmeer-Urlaub.

Fans von Leni Klum (19) sind bestens vertraut mit dem Leben des Nachwuchsmodels. Schließlich teilt die 19-Jährige regelmäßig auf Instagram Eindrücke aus ihrem Leben, und zeigt sich auf Schnappschüssen mit Modelmama Heidi (50) oder ihrem langjährigen Partner Aris Rechevski. Nur Aufnahmen mit ihrem leiblichen Vater Flavio Briatore (73), mit dem ihre Mutter zu Anfang der 2000er Jahre kurzzeitig liiert war, besitzen einen gewissen Seltenheitswert.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Leni Klum im Urlaub mit Papa Flavio Briatore

Nun aber hat der Ex-Formel-1-Manager auf seinem Instagram-Profil ein sonniges Urlaubsfoto von sich mit Tochter Leni und seinem jüngeren Sohn Nathan Falco Briatore (12) gepostet. , das ganz offensichtlich auf einem Motorboot entstanden ist, blicken Leni und Flavio Briatore freudig in die Kamera, das Model hat liebevoll seinen Arm um den 73-jährigen Italiener gelegt. "Urlaub in Monaco mit Leni Klum, Nathan Falco Briatore und Freunden", schreibt Briatore selbst zu der Aufnahme.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

"Endlich mit der wunderschönen Tochter"

In dem sozialen Netzwerk ruft das sommerliche Familienbild begeisterte Reaktionen hervor. "Leni ist so wunderschön", schreibt etwa ein User. "Schönes Bild. Ein Vater mit seinen Kindern bewegt immer die Herzen", befindet ein weiterer. In einem dritten Kommentar heißt es: "Endlich mit der wunderschönen Tochter".

Tatsächlich hatte Leni Klum in ihren ersten Lebensjahren keinen Kontakt zu ihrem leiblichen Vater. Mutter Heidi war bekanntlich ab 2005 mit dem britischen Sänger Seal (60) verheiratet, der Leni im Jahr 2009 adoptierte. Doch in den vergangenen Jahren verbringen Vater und Tochter regelmäßiger Zeit miteinander, wie jetzt auch die idyllischen Urlaubsaufnahmen belegen. Leni Klums Freund Aris Rechevski war übrigens ebenfalls beim Mittelmeer-Trip zugegen, wie noch aus Flavio Briatores Instagram-Storys hervorgeht.

Heidi Klum beendet Capri-Urlaub

Auch Lenis Model-Mutter weilte in den vergangenen Tagen am Mittelmeer. Gemeinsam mit Ehemann Tom Kaulitz (33) und ihren drei Kindern Lou (13), Johan (16) und Henry (17), die allesamt aus ihrer Ehe mit Seal stammen, verbrachte Heidi Klum einige Tage auf der Insel Capri, wie zahlreiche Schnappschüsse . Dort hatten sich Kaulitz und Klum am 3. August 2019 das Jawort gegeben. Jetzt feierte das Paar exakt vier Jahre später auf der Insel vor dem Golf von Neapel seinen Hochzeitstag.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert