Simone Ballack über Neuanfang am Gardasee: "Ich will frei sein"

Über fünf Jahre ist es her, dass der Sohn von Simone Ballack tödlich verunglückt ist. Jetzt hat die 50-Jährige Einblicke in ihr Seelenleben gegeben und über darüber gesprochen, warum sie München verlassen hat.

Mehr als fünf Jahre ist es her, dass Simone Ballack (50) den Verlust ihres Sohnes Emilio im Alter von 18 Jahren verkraften musste. Der gemeinsame Sohn mit Ex-Fußballstar Michael Ballack (50) kam im August 2021 bei einem Unfall in Portugal ums Leben. Im Interview spricht Ballack jetzt ausführlich darüber, wie sie die Zeit nach dem Tod ihres Sohnes erlebt hat, wie die Familie seine Erinnerung wachhält und wie sie wieder Glück finden konnte.

Simone Ballack: "Verschweigen wäre schlimmer und schmerzhafter"

Drei Monate lang habe sie nach dem Verlust teilweise kaum etwas tun können. "Teilweise konnte ich gar nichts, nicht mal aufstehen", erinnert sie sich. Irgendwann habe sie sich jedoch entschieden, wieder in den Alltag zurückzukehren. Auch ihre beiden anderen Söhne Louis und Jordi hätten dabei eine wichtige Rolle gespielt. "Ich möchte nicht, dass meine Söhne sich um mich Sorgen machen müssen", sagt sie.

Emilio sei auch heute bei Familienfeiern präsent. An seinem Geburtstag werde auf ihn angestoßen, während des Oktoberfests stehe in einer Bar eine Flasche mit seinem Namen im Regal. Auch an Weihnachten werde an ihn erinnert. "Dieses Verschweigen wäre viel schlimmer und schmerzhafter", sagt Ballack.

Besonders gerne erinnert sie sich an Emilios 18. Geburtstag. Während der Corona-Pandemie organisierte sie für ihn eine große Feier, obwohl ihr einige Menschen davon abgeraten hatten. Heute sei sie froh darüber. Emilio starb einen Monat vor seinem 19. Geburtstag.

Simone Ballack über ihre Kindheit und Ehe mit Michael

Im Gespräch erzählt die 50-Jährige auch von ihrer Kindheit in Kaiserslautern. Ihre Eltern hätten häufig gestritten. Als sie sieben Jahre alt war, ließen sie sich scheiden. Mit 15 zog sie schließlich von zu Hause aus, weil das Verhältnis zu ihrer Mutter schwierig gewesen sei.

Ursprünglich wollte Ballack Kunst studieren. Stattdessen begann sie eine Ausbildung in einer Apotheke, um finanziell unabhängig zu werden. Der Beruf habe sie allerdings nicht erfüllt. Sie berichtet von Panikattacken und schweren depressiven Phasen, schloss die Ausbildung aber dennoch ab.

Später arbeitete sie in der Gastronomie. Dort lernte sie Michael Ballack kennen. Die beiden wurden ein Paar und bekamen drei Söhne: Louis (25), Emilio und Jordi (21). 2011 trennten sich die beiden.

Neuanfang am Gardasee

Vor etwa drei Jahren zog Simone Ballack nach Italien. Sie wollte Abstand von München gewinnen und half zunächst bei der Renovierung eines Hotels. Dort lernte sie ihren heutigen Partner Gabriele Terzi (65) kennen, dem ein Boutiquehotel in Gargnano gehört.

Heute pendelt sie zwischen Starnberg und dem Gardasee. Im Hotel unterstützt sie ihren Partner bei Umbauarbeiten und organisatorischen Aufgaben. Fest angestellt sein möchte sie allerdings nicht. "Ich will frei sein. Freiheit ist kostbar für mich", sagt sie im Interview.

Auf die Frage, ob sie glücklich sei, antwortet Ballack: "Ich mache es mir glücklich." Aus ihren Erfahrungen habe sie vor allem eine Konsequenz gezogen: "Nichts mehr verschieben."