Silvia Laubenbachers Witwer Percy Hoven: "Schmerz kann man lernen"

Percy Hoven über den Tod seiner geliebten Frau Silvia Laubenbacher – und wie er mit der Trauer umgeht.

Nachdem es im November letzten Jahres mit der Wahl zur Bürgermeisterin in ihrer Heimatstadt Zwiesel im Bayerischen Wald nicht geklappt hat, zaubert die Entertainerin, Unternehmerin, Sängerin, Kreisrätin, Produzentin, Networkerin und Autorin Gloria Gray nun einen neuen Plan aus den federgeschmückten Ärmeln ihres türkisfarbenen, sexy Bühnen-Outfits.

Gloria Gray sucht Örtlichkeit für niveauvolle Cabaret-Shows

"Ich bin auf der Suche nach passenden Räumlichkeiten, am liebsten rund um den Gärtnerplatz", sagt sie zur AZ, "und will München das zurückgeben, was seit langem fehlt: niveauvolle Cabaret-Shows mit einem Mix aus Travestie, Vielfalt und Kultur mit Liedern und Sketchen, mal heiter, mal kritisch."

"Anderweitig anders" heißt das neue Bühnenprogramm mit Gloria Gray im Wirtshaus im Schlachthof. © Schneider-Press/TT

Gloria Gray im Schlachthof in München zu Gast

Einen Vorgeschmack gab's im Wirtshaus im Schlachthof unter dem dem Titel "Anderweitig anders". Angelehnt an ihre erste eigene Bühnenproduktion "Gloria Gray & Guests" 1991. Diesmal aus aller Welt bei ihr zu Gast: die Musical-Stars Betty Legs Diamond und Yamil Borges ("Westside-Story") sowie der preisgekrönte Artist Mr. Destiny ("Cirque du Soleil").

"In München hatte ich lange keine Veranstaltung mehr, dies ist meine erste eigene Bühnenshow nach Corona. Also endlich wieder auf den Brettern, die kein Geld bedeuten", so Gloria Gray lachend. Und beschreibt ihr Programm so: "Ein Hin und Her, ein Auf und Ab, ein Rein und Raus, also wie im richtigen Leben."

Percy Hoven: Ehemann von Silvia Laubenbacher wieder in Öffentlichkeit

Seinen ersten öffentlichen Auftritt hatte an diesem Abend Percy Hoven (mit Mama Joyce) nach dem Krebstod seiner geliebten Ehefrau, der Moderatorin Silvia Laubenbacher, im März letzten Jahres (†56).

Ist im März 2022 gestorben: Moderatorin Silvia Laubenbacher († 56). © dpa

"Jetzt klopft das Leben wieder an die Tür"

Zur AZ sagte der Moderator, Künstler und Kommunikationsberater: "Die Familie ist mir eine große Unterstützung, jetzt klopft das Leben wieder an die Tür. Das ist ein Klischee, man kann aber nicht stehen bleiben, das Leben gibt einem einen Schubs – nach dem Motto: Da gibt es noch was, jetzt mach mal weiter."

Zum Thema Trauer meinte er: "Trauer ist so ein Hintergrundgeräusch, das am Anfang dafür sorgt, dass der Akku schon morgens um 11 Uhr bei 40 Prozent ist – und es wird jeden Tag jetzt ein halbes Prozent besser. Das Trauerjahr kommt nicht von ungefähr. Schmerz kann man lernen, man kann sich daran gewöhnen und er wird Teil des Lebens."

Percy Hoven spricht über den Verlust und Tod seiner Ehefrau Silvia

Und weiter: "Mein Leben ist wunderbar dicht, ich habe einen der wertvollsten Menschen in meinem Leben leider gehen lassen müssen, das war eine harte und wichtige Lektion, mein Herz ist pleite gegangen, buchstäblich. Die Gnade im Leben besteht nicht darin, dass man ohne Schmerz und ohne Prüfung durchkommt, sie besteht darin, dass die Prüfungen in der richtigen Reihenfolge kommen, so dass du sie bestehen kannst."

Hat ihm der Glaube geholfen? Percy Hoven dazu: "Da ich ein sehr gläubiger Mensch bin, habe ich gemerkt, in Momenten der Prüfung schweigt Gott. Er wird dir nicht helfen, er hat es dir vorher beigebracht, wie es geht."