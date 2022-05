Silvia Laubenbacher (†56) hinterlässt emotionale Abschiedsbriefe

Die ehemalige SAM-Moderatorin Silvia Laubenbacher ist vor zehn Wochen mit nur 56 Jahren an Krebs verstorben. Die Mutter von zwei Kindern hat Abschiedsbriefe geschrieben. Die Familie teilt die herzerwärmenden Zeilen mit der Öffentlichkeit.

Silvia Laubenbacher hat an ihre Liebsten eine allerletzte Nachricht übermittelt. Als sie wusste, dass sie bald sterben würde, hat die Moderatorin mehrere Abschiedsbriefe verfasst. Diese Gänsehaut-Zeilen rühren zu Tränen.

Ehemalige SAM-Moderatorin Silvia Laubenbacher stirbt an Brustkrebs

"Ich bin so dankbar dafür, Eure Mutter zu sein. Es hat so großen Spaß gemacht, Euch auf die Welt zu bringen, Euch heranwachsen zu sehen", schrieb Silvia Laubenbacher an ihre Kinder Yuma (21) und Taro (19). Die Familie stimmte einer Veröffentlichung der Zeilen in "Bild" zu. Die TV-Moderatorin wandte sich mit entschlossenen Worten an ihre Kinder: "Findet etwas, was Euch Freude bringt, etwas, das die Miete zahlt. Lebt gesund (bitte hört auf zu rauchen!!!). Findet einen Partner fürs Leben. Das ist das größte Glück!" Und weiter: "Ich hatte mich gefreut, mit Dir, liebe Yuma, das Hochzeitskleid auszusuchen. Mit Dir, lieber Taro, die Abi-Feier zu erleben. Was Ihr auch tut in Eurem Leben – seid Euch bitte sicher, dass ich von oben zusehen werde."

Silvia Laubenbacher schreibt ihren Kindern emotionale Zeilen

Der eigene Tod war für die krebskranke Silvia Laubenbacher eine Erlösung: "Ein Ende aller Schmerzen hier auf Erden. Also seid nicht traurig." Die Moderatorin hätte nicht gewollt, dass ihre Familie in der ewigen Trauer versinkt.

Laubenbacher zur Tochter: "Yuma, bitte mach den Führerschein, beende Dein Studium." Und auch für ihren Sohn Taro hat sie nur das Beste gewollt: "Du musst, trotz aller Trauer, weitermachen. Schaffe bitte Dein Abitur, tu es für mich. Werde glücklich im Studium oder auf der Bühne oder beides."

Silvia Laubenbacher litt jahrelang an Brustkrebs. Sie starb am 12. März in München. Witwer Percy Hoven (57) sagt zu "Bild": "Trauer ist noch bedingungsloser als Liebe. Da ist absolut nichts verhandelbar."