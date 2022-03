"Sieht irgendwie nicht gesund aus": Schiefer Rücken bei Schlagerstar Jürgen Milski 

Seltsam-schiefer Gang und üble Schmerzen: Jürgen Milski bekommt bei einer Wanderung urplötzlich Probleme, wie sein Instagram-Video zeigt.

Tags zuvor hatte er bei einer Wanderung bei strahlendem Sonnenschein seinen Instragram-Followern noch vorgeschwärmt, dass er "süchtig nach diesen Glücksmomenten" sei, am Donnerstag schockte Jürgen Milski sie dann mit einem Video von einer anderen Tour.

"Ich gehe jetzt besser mal zum Arzt! Es tut weh und sieht irgendwie nicht gesund aus!", schreibt der 58-Jährige dazu. Stimmt: In einer erschreckenden Schiefhaltung bewegt sich der Schlagersänger bewaffnet mit zwei Stöcken sehr merkwürdig vorwärts.

Drei Stunden zuvor sei noch alles in Ordnung gewesen, berichtet Milski. Die Instagram-User sind in heller Aufregung, wünschen ihm gute Besserung und haben auch den einen oder anderen Tipp parat.

Schiefer Rücken: Ratschläge von Milskis Instagram-Followern

"Sieht nach einer Muskelverspannung aus, ausgelöst durch eine Blockade im ISG-Gelenk. So sehe ich auch mindestens drei bis vier Mal im Jahr aus", schreibt einer.

Ein anderer lädt ihn prompt in seine Praxis ein: "Der erste Ansprechpartner wäre der Iliopsoas-Muskel und auch das Iliosakralgelenk?! Können wir angehen!"

Jürgen Milski beim Doc: Schmerzen lassen nach, Ursache noch unklar

Weil die Schmerzen immer schlimmer wurden, ließ sich der Schlagersänger dann tatsächlich gründlich durchchecken und schickte RTL nach dem Arztbesuch eine kurze Video-Botschaft.

Demnach weiß Milski noch immer nichts Genaues, weil noch ein MRT gemacht werden muss. Aber "nach gefühlt 57 Spritzen in den Rücken" ginge es ihm schon wieder besser, berichtet er, während er in der Praxis am Tropf hängt. Seine Botschaft: "Denkt immer daran – Gesundheit ist das Wichtigste!"