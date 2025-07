Siegerin Daniela Djokic und Kandidat Samuel bilden neues "GNTM"-Paar

Nach Armin Rausch und Grace Zakhour aus der 19. Staffel gibt es offenbar ein neues "GNTM"-Paar: Wie die Siegerin 2025, Daniela Djokic, mit einem Kuss-Video verkündet, ist sie mit dem Kandidaten Samuel Dohmen zusammen.

Samuel Dohmen und Daniela Djokic nahmen beide an der 20. Staffel der ProSieben-Sendung "Germany's next Topmodel" 2025 teil.

Daniela Djokic (20) hat nach ihrem Sieg bei "Germany's next Topmodel" auch privat etwas zu feiern. Wie ein Kuss-Video enthüllt, ist sie mit dem Kandidaten Samuel Dohmen (23) zusammen.

Mit Küssen bestätigen sie die Spekulationen

Der Kölner, der ebenfalls an der 20. Staffel teilnahm, veröffentlichte auf die innigen Videoaufnahmen, die die beiden jungen Models sehr vertraut zeigen. Immer wieder küssen und umarmen sich die zwei. Zuvor hatten aufmerksame Follower bereits über eine mögliche Beziehung spekuliert.

Am 19. Juni 2025 hatte sich Djokic im Finale der Kandidatinnen durchgesetzt und war von Heidi Klum (52) zum Topmodel ihrer Jubiläumsstaffel gekürt worden. Bei den Männern hatte Moritz Rud (19) die Nase vorn. Samuel Dohmen war bereits wesentlich früher ausgeschieden. Er musste in der am 1. Mai ausgestrahlten Folge die Koffer packen.

Sie outete sich als Jungfrau

Während der Modelshow hatte die aus Osterfildern stammende Daniela Djokic nicht nur durch das Ergattern einiger Jobs für Aufsehen gesorgt, sondern auch mit sehr privaten Geständnissen im Interviewtraining. Sie bekannte, dass sie - wie Moritz - noch keine feste Beziehung hatte. "Aber du bist jetzt nicht Jungfrau?", wollte eine "Bunte"-Redakteurin wissen. Daraufhin sagte die 20-Jährige: "Doch."

Auch 2024 bildete sich ein "GNTM"-Paar

Die Siegerin und der Kandidat der 20. Staffel sind das zweite Paar, das im Zuge von "GNTM" zusammengefunden hat. 2024 hatten sich Armin Rausch (28) und Grace Zakhour (25) kennengelernt - es war die erste Staffel, in der auch Männer teilnehmen durften. Während Rausch den fünften Platz belegte, schaffte Zakhour es ins Finale und wurde dort Vierte. Im Live-Finale stellte er ihr vor dem Publikum die Frage, ob sie seine Freundin werden wolle.

Ein gutes Jahr später gab er dann überraschend die Trennung bekannt. Inzwischen hat das Paar aber wieder zusammengefunden, wie er vor wenigen Tagen verriet. Zu gemeinsamen Momenten des Paares sagte er auf Englisch. "Eine kleine Erinnerung an mich und die junge Generation da draußen. Wenn etwas zerbricht, versuche es zu reparieren. Wirf es nicht weg." Echte Liebe sei nicht immer einfach. "Und es ist nur echt, wenn es nicht immer perfekt ist."