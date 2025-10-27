AZ-Plus
  • Startseite
  • Promis
  • Sieger von Rennen küsst Streifen aus Ziegelsteinen: Auflösung beschert WWM-Kandidat hohen Verlust

Sieger von Rennen küsst Streifen aus Ziegelsteinen: Auflösung beschert WWM-Kandidat hohen Verlust

Bei "Wer wird Millionär?" geht es auch am Montagabend um hohe Gewinne für die Kandidaten. Doch eine Frage bringt einen Quiz-Teilnehmer völlig aus dem Konzept. Hätten Sie die Auflösung gewusst?
Sven Geißelhardt
Sven Geißelhardt |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Günther Jauch kann seinen "Wer wird Millionär?"-Kandidaten nicht immer zum Sieg verhelfen.
Günther Jauch kann seinen "Wer wird Millionär?"-Kandidaten nicht immer zum Sieg verhelfen. © RTL/Stefan Gregorowius

Einmal auf dem Ratestuhl von Günther Jauch Platz nehmen – dieser Traum kann schnell zum Albtraum werden, wenn die falsche Frage gestellt wird. In der neuesten Folge von "Wer wird Millionär?" (TV-Ausstrahlung am Montag, 27. Oktober) kommt ein Kandidat ins Schlingern, als es um eine bestimmte Tradition nach einem erfolgreichen Rennen geht. Was steckt dahinter?

Günther Jauch will wissen: Nach welchem Rennen küsst der Sieger Ziegelsteine?

Erik Sparn-Wolf aus Darmstadt ergattert die Chance, bei "Wer wird Millionär?" sein Wissen unter Beweis zu stellen. Souverän schafft er es bis zur 32.000-Euro-Frage und hat sogar noch zwei Joker parat. Günther Jauch will von dem Quiz-Kandidaten wissen: "Wobei küsst der Sieger nach dem Rennen einen Streifen aus Ziegelsteinen an der Ziellinie?" Als Antwortalternativen präsentiert der Moderator:

  1. Indy 500
  2. Paris-Roubaix
  3. Berlin Marathon
  4. Ralley Dakar

32.000-Euro-Frage zu bekanntem Rennen: Hätten Sie die Lösung gewusst?

Die ehrliche Antwort von Erik Sparn-Wolf lautet: "Ich weiß es nicht." Dennoch kommt er ins Grübeln und spekuliert über die Auflösung. Der Telefon-Joker liefert keine Gewissheit, der "Wer wird Millionär?"-Kandidat redet sich um Kopf und Kragen. Am Ende entscheidet er sich für Antwort B: Paris-Roubaix – obwohl Günther Jauch ihm empfiehlt, noch zusätzlich seinen Publikumsjoker einzusetzen.

Am Ende scheitert der Wunsch-Millionär an der Frage, denn bei der korrekten Lösung handelt es sich um A: Indy 500. "1909 wurde der Indy-500-Speedway mit 3,2 Millionen Ziegelsteinen gepflastert. Obwohl die Strecke 1961 vollständig asphaltiert wurde, ließ man an der Start- und Ziellinie absichtlich einen Streifen der ursprünglichen Ziegelsteine intakt", lautet die Erklärung von Günther Jauch.

"Wer wird Millionär?"-Kandidat stürzt auf 500 Euro ab

Mit der falschen Antwort ist das Quiz für Erik Sparn-Wolf gelaufen. Von bereits erspielten 16.000 Euro stürzt er auf 500 Euro ab. Am Ende gibt Günther Jauch seinem Kandidaten noch aufbauende Worte mit auf den Weg: "Es hat Spaß gemacht mit Ihnen und Sie haben das gut gemacht."

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.