Sieger von "Die Bachelorette" 2022: Ist Sharon Battiste mit dem Gewinner zusammen?

Seit dem 15. Juni werden auf RTL die Rosen verteilt, denn "Die Bachelorette" ist 2022 auf der Suche nach Mr. Right. Hat Sharon Battiste unter den Kandidaten einen Freund gefunden? Ist der Sieger der neuen Staffel bereits gekürt? Sind die beiden ein glückliches Paar?

"Willst du diese Rose annehmen?" Dieser Satz fällt aktuell wieder jeden Mittwochabend. Sharon Battiste will unter den Kandidaten von "Die Bachelorette" 2022 ihren Traumprinzen finden. Oder hat sie ihn etwa schon gefunden? Was ist über die neue Staffel bekannt?

Achtung, Spoiler: Dieser Artikel bezieht sich auf die finalen Folgen von "Die Bachelorette", die aktuell auf RTL+ zu sehen sind. Im TV werden diese Episoden erst am Mittwoch (27. Juli) und am Donnerstag (28.Juli) ausgestrahlt.

Woher kennt man Bachelorette Sharon Battiste?

Sharon Battiste dürfte dem Publikum von RTLZWEI bereits bekannt vorkommen. Von 2018 bis 2021 stand sie als Clara Borkmann aka Bo für die Scripted-Reality-Soap "Köln 50667" vor der Kamera. Zuvor absolvierte sie eine Ausbildung zur Bürokauffrau und war mehrere Jahre als Tanztrainerin tätig.

Männersuche im TV: Sharon Battiste ist "Die Bachelorette" 2022

Über ihre Suche nach Mr. Right in einer Dating-Show sagt sie: "Ich glaube, das wird das Verrückteste, was ich jemals gemacht habe!"

Ex-Freund von Sharon Battiste: Vorwürfe an Danny Liedtke

Sharon Battiste hat bereits Erfahrung damit, sich mit einem prominenten Mann in der Öffentlichkeit zu zeigen. Mit ihrem Serienkollegen Danny Liedtke, der 2021 als Kandidat bei "Promi Big Brother" dabei war, hatte sie eine Beziehung. Doch die Liebe soll nicht gut geendet haben, denn die neue "Bachelorette" zeigte ihren Ex vergangenes Jahr an. Er soll sie geschlagen haben.

Danny Liedtke erklärte im August 2021 zu den Anschuldigungen gegenüber " ": "Ich muss jetzt erst mal abwarten, was genau mir vorgeworfen wird und bitte um Verständnis, dass ich mich zu laufenden Ermittlungen nicht äußern darf." Was tatsächlich passiert ist, wurde bislang nicht öffentlich bekannt.

Wann läuft "Die Bachelorette" 2022 mit Sharon Battiste im TV

Seit dem 15. Juni zeigt RTL "Die Bachelorette" 2022 jeden Mittwoch im TV. Auf dem sendereigenen Streamingportal RTL+ können zahlende Kunden die neuste Dating-Folge bereits eine Woche früher ansehen. Das Finale läuft bereits einen Tag nach dem Halbfinale und wird am Donnerstag, 28. Juli, im TV ausgestrahlt.

Beziehung: Sind Sharon Battiste und der Sieger ein Paar?

Erfahrungsgemäß sind die Folgen von "Die Bachelorette" vor dem TV-Start bereits abgedreht, entsprechend steht der Sieger der Show längst fest. Allerdings müssen sich alle Beteiligten bedeckt halten. Sollte Sharon Battiste tatsächlich einen Freund gefunden haben, dürfen sie sich bis zur Ausstrahlung des Finales nicht gemeinsam in der Öffentlichkeit zeigen.

Letzte Rose: Welcher Kandidat geht bei "Die Bachelorette" 2022 als Gewinner hervor

Im Finale der Dating-Show stehen 2022 drei Männer: Jan Hoffmann (31) aus Hannover, Lukas Baltruschat (28) aus Hamburg und Steffen Vogeno (27) aus Großenkneten bei Bremen. Doch nur einer kann die finale Rose von Sharon Battiste erhalten. Wer hat das Herz der Junggesellin erobert?

In der letzten Folge entscheidet sich die Bachelorette für Jan Hoffmann. Ob die beiden auch nach der Sendung ein Paar sind, ist bislang noch geheim und wird erst beim großen Wiedersehen gelüftet. Diese Folge ist bislang noch nicht auf RTL+ zu sehen.

Wer sind die Kandidaten bei "Die Bachelorette" 2022?

Um das Herz von Sharon Battiste buhlten in der Dating-Show 20 Single-Männer. Dabei wurde offenbar viel Wert auf unterschiedliche Charaktere gelegt. Unter anderem waren ein Stripper, Florist, Unternehmer, Polizist und Personal-Trainer dabei. Zwei Kandidaten dürften versierten Reality-TV-Zuschauern bekannt vorkommen. Dennis Felber war 2021 bereits bei "Love Island" zu sehen, Mohamed Aidi suchte 2020 bei "Are You the One" die große Liebe. Welche weiteren "Bachelorette"-Teilnehmer dabei waren, lesen Sie hier.

Aus bei "Bachelorette": Welche Männer bekommen keine Rose von Sharon?

Jede Woche muss sich Sharon Battiste entscheiden, welche Männer sie weiterhin daten will und wer die Heimreise antreten muss. Welche Kandidaten haben von der "Bachelorette" 2022 keine Rose bekommen?