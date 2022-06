Bachelorette zeigt sich ohne Perücke: Sharon Battiste trägt Glatze

Die neue Bachelorette ist nach einer toxischen Beziehung jetzt mit ganz viel Stärke ausgestattet! Sharon Battiste steht endlich zu sich, zum neuen Selbstwertgefühl und zu ihrer Krankheit. Die 30-Jährige leidet an kreisrundem Haarausfall. In der RTL-Kuppelshow zeigt sie, wie sie ohne Perücke aussieht und präsentiert ihre echten Haare.

Sharon Battiste nimmt in der RTL-Sendung "Die Bachelorette" ihre Perücke ab.

Sharon Battiste ist die Bachelorette 2022. Schon einmal wurde sie von der Produktion angefragt, doch die heute 30-Jährige lehnte damals ab. In der ersten Folge der RTL-Show erklärt Sharon jetzt den wahren Grund: "Es war nicht der richtige Zeitpunkt. Ich musste ein bisschen aufräumen, denn ich hatte mich auf jemanden eingelassen..."

Sharon Battiste: Toxische Beziehung mit Ex-Freund

Sie wusste, dass "es mich kaputt machen" würde, doch die Scham war zu groß. Sie konnte die toxische Beziehung mit ihrem Ex-Freund nicht so leicht beenden. "Ich war gefangen", gesteht sie. Unter Tränen sagt sie: "Ich sah scheiße aus, habe abgenommen, habe viele Haare verloren. Ich hätte früher sprechen müssen."

Sharon Battiste ist die Bachelorette 2022. © RTL/René Lohse

Kreisrunder Haarausfall: Bachelorette Sharon spricht über ihr Leid

Die ausfallenden Haare waren eine große emotionale Belastung für Sharon. "Ich leide unter kreisrundem Haarausfall." Für eine Frau, die besonders auf Optik und lange Haare wert legt, ein Fiasko. Doch die 30-Jährige haderte nicht mit ihrem Schicksal, sondern gewann dadurch an immenser Stärke. "Vor einigen Woche habe ich meine Haare abrasieren lassen. Ich habe den Entschluss gefasst, dass nicht meine Haare bestimmen, sondern, dass ich entscheide, wann komplett Ende ist." Heute liebt sie das Spiel mit den Perücken, kann ständig neue Looks schaffen. Darüber hat auch schon Sonya Kraus berichtet, die an Brustkrebs erkrankt ist.

Ohne Haare: Bachelorette Sharon Battiste zeigt in der Show ihre Glatze

Bereits in der ersten Folge der "Bachelorette" sieht man, dass Sharon Battiste im Lauf der Staffel ihr haariges Geheimnis lüften wird. Der Trailer gibt preis, dass die 30-Jährige die Perücke abnehmen und den Single-Männern ihre echten Haare zeigen wird. "Die Glatze hat mir eine Stärke zurückgegeben", sagt sie stolz.

Unter der Sonne Thailands verdreht Sharon 20 Single-Kandidaten den Kopf und sorgt für weiche Knie bei romantischen Dates. Die liebeshungrigen Männer könnten unterschiedlicher nicht sein. Doch wer passt wirklich zur attraktiven Junggesellin? Wer erobert das Herz von Sharon und ergattert im Finale die letzte Rose?

"Die Bachelorette" läuft ab dem 15. Juni auf RTL und mit einer Woche Vorlauf in der Mediathek RTL+.