Sie versteckt ihren Arm: Wie geht es Königin Silvia nach Skiunfall?

Vor wenigen Wochen hat sich Königin Silvia von Schweden bei einem Sturz auf Skiern mehrere Brüche zugezogen. Die neuesten Aufnahmen der Monarchin bereiten Sorge. Sie wirkt angeschlagen und versteckt ihren verletzten Arm.

Seit Jahren kämpft Königin Silvia von Schweden gegen den Missbrauch von Kindern. Auf Instagram hat der Palast jetzt ein Video veröffentlicht, in dem die 77-Jährige eine emotionale Ansprache zum Schutz von Minderjährigen hält. In dem Clip wirkt sie allerdings ausgelaugt und ihr verletzter Arm ist unter der Kleidung versteckt.

Nach Skiunfall: Wie geht es Königin Silvia?

Im Februar war die Monarchin beim Skifahren auf Schloss Drottningholm auf ihr rechtes Handgelenk gestürzt. Dabei hatte sie sich mehrere Brüche zugezogen. Bereits zehn Tage nach dem Unfall kam sie allerdings wieder ihren royalen Pflichten nach, wie eine Palastsprecherin der schwedischen Zeitung " " bestätigte: "Die Königin arbeitet wieder und hat Teammeetings. Ihr Handgelenk ist zwar eingegipst, aber sie arbeitet."

Königin Silvia versteckt verletzten Arm

Bei öffentlichen Auftritten verbirgt Königin Silvia aber weiterhin ihren Arm unter ihrer Kleidung. In dem Instagram-Video, das der Palast am Donnerstag (8. April) veröffentlichte, wirkt sie angeschlagen. Ob es an ihrer Verletzung oder doch an dem ernsten Thema liegt?

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

"Gemeinsam müssen wir alles tun, um Kinder zu schützen. Und wenn wir diese bösartigen Verbrechen nicht verhindern können, muss jedem Kind, das missbraucht wird, die Möglichkeit gegeben werden, wieder zu heilen - körperlich und geistig", sagt sie in ihrem Statement. Für die Organisation "World Childhood Foundation" setzt sie sich seit Jahren gegen Gewalt und Missbrauch an Kindern ein.

Wie lange die Rehabilitation des gebrochenen Handgelenks der Königin noch dauern wird und ob sie ihren Arm danach wieder voll benutzen kann, ist bislang nicht bekannt.