"Sie haben mein Haus zerlegt": Peinlicher Moment mit der Queen

In einer neuen Doku über die Hochzeit von William und Kate erzählt die Hochzeitstortendesignerin von einer peinlichen Begegnung mit der Queen.

In der neuen Doku "The Day Will and Kate Got Married" (ITV) über die Hochzeit von Prinz William (38) und Kate Middleton (39) kommt unter anderem Hochzeitstortendesignerin Fiona Cairns zu Wort. Sie erzählt von ihrer peinlichen Begegnung mit Queen Elizabeth II. (94). Auslöser war die außergewöhnliche Hochzeitstorte des Brautpaares, die ein kniffliges Manöver im Buckingham Palast, dem Ort des Hochzeitsempfangs und zugleich der Londoner Residenz der Königin, erforderlich machte.

Um die achtstöckige und circa einen Meter hohe Fruchttorte in die Picture Gallery zu bringen, musste das Tortenteam eine Tür entfernen. Und als die Königin das Team danach besuchte, während es dem Kuchen den letzten Schliff gab, machte sie eine unerwartete Bemerkung über den Aufwand. "Ich kann mich erinnern, dass sie sagte: 'Ich habe gehört, dass Sie mein Haus zerlegt haben'", so Cairns in der Dokumentation. "Und ich sagte zu ihr: 'Nun, wir mussten eine Tür aus dem Raum entfernen, damit der Wagen mit der Torte durchfahren kann.' Aber sie wurde wieder eingesetzt, also war es am Ende in Ordnung."

Die Torte hält bis heute

Prinz William und die heutige Herzogin Kate gaben sich am 29. April 2011 in London das Jawort. Und ihre riesige, traditionelle, mit 900 Blättern, Blumen und den Initialen des Paares verzierte Obsttorte überdauerte die Hochzeitsfeier. Stücke davon wurden bei allen drei Taufen der Kinder von William und Kate serviert, zuletzt bei der von Prinz Louis (2) im Jahr 2018.