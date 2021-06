Sexy Bikini-Bild von Panagiota Petridou: Sie zeigt ihren stahlharten Body

Panagiota Petridou ist eigentlich nicht bekannt dafür, sexy auf Instagram zu posen. Jetzt hat sie aber eine Ausnahme gemacht und ihren durchtrainierten Körper präsentiert.

Schnelle Autos, aufgemotzte Motoren und jede Menge Charme: Normalerweise kennt man Panagiota Petridou als taffe Frau, die selbst den härtesten Gebrauchtwagen-Verkäufer um den Finger wickeln kann. Auf Instagram hat sie jetzt aber eine andere Seite von sich gezeigt.

Fans feiern Panagiotas Bikini-Figur: "Wie eine Göttin"

"Zwar bin ich keine Wasserratte an sich, aber am Strand verbringe ich die meiste Zeit. Ich liebe die Sonne, den Strand und das Meer", schreibt die Tochter griechischer Einwanderer auf Instagram. Mit 41 Jahren präsentiert sie dabei ihren durchtrainierten Körper.

Ihre Fans sind begeistert von dem Foto, das am griechischen Strand in Stavros entstanden ist. Zahlreiche Kommentare wie "Was für eine Figur", "Wie eine Göttin" und "Du bist ja top-fit" und über 10.000 Likes erhält der TV-Star für das sexy Bikini-Foto.

So startete Panagiota Petridou ihre TV-Karriere

Panagiota Petridou ist den meisten TV-Zuschauern für ihre große Klappe und ihr erfolgreiches Verhandlungsgeschick beim Autokauf in der VOX-Show "Biete Rostlaube, suche Traumauto" bekannt.

Eigentlich wollte die 41-Jährige nach ihrem Abitur Schauspiel studieren. Da ihr Vater aber 1997 verstarb, machte sie eine Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau. 2009 führte sie bundesweit das Ranking der besten Mini-Neuwagen-Verkäufer an und wurde daraufhin von Sony Pictures Television angesprochen, ob sie eine neue TV-Show moderieren wolle. Seitdem steht sie vor der Kamera und ist auch ein gern gesehener Gast in Talk- und Gameshows.