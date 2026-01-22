Ein Fremdgeh-Skandal brachte Serkan Yavuz in die Schlagzeilen, sogar von einer Dschungelcamp-Teilnahme war anschließend die Rede. Was weiß man über die privaten und beruflichen Dramen des einstigen "Bachelorette"-Kandidaten? Die AZ verrät Details zum Leben von Serkan Yavuz.

Einst war er ein schüchterner "Bachelorette"-Kandidat, inzwischen gilt er als echter Draufgänger: Serkan Yavuz hat sich im Laufe der Jahre zur Fernsehbekanntheit gemausert. Doch die Weste des Regensburgers ist nicht ganz weiß geblieben, nachdem er in einen medienwirksamen Skandal verwickelt war. Was sollte man über den zweifachen Vater wissen? Die AZ gibt einen Überblick.

Serkan Yavuz aus Regensburg: "Bachelor"-Kosmos machte ihn bekannt

Serkan Yavuz wurde am 24. März 1993 in Regensburg geboren. Dort spielte er Fußball in der A-Klasse bei der DJK Regenburg 06. Außerdem studierte er in seiner Heimatstadt Gebäudeklimatik, ehe er seine Laufbahn als Reality-TV-Star einschlug. 2019 war es dann so weit: Serkan Yavuz buhlte um das Herz von "Bachelorette" Gerda Lewis, die jedoch kein Knistern spürte und ihn kurz vor dem Finale nach Hause schickte. Noch im selben Jahr suchte er bei "Bachelor in Paradise" erneut nach der Liebe. Diesmal war sein Vorhaben von Erfolg gekrönt, denn er ging mit "Bachelor"-Bekanntheit Carina Spack als Paar aus der Sendung.

Serkan Yavuz und Carina Spack waren von 2019 bis 2020 ein Paar, nachdem sie sich bei "Bachelor in Paradise" kennengelernt hatten. © imago/Gartner

Serkan Yavuz im Reality-TV: In diesen Formaten war er bereits zu sehen

Seit seiner ersten TV-Teilnahme 2019 hat Serkan Yavuz inzwischen viele weitere Formate unsicher gemacht. 2020 nahm er bei "Big Brother" teil, verließ die Sendung jedoch freiwillig, da er sich während der Pandemie zu sehr um Familie und Freundin sorgte. Beim Sat.1-Promiboxen konnte sich der Regensburger 2020 gegen Kontrahent Sam Dylan durchsetzen.

Serkan Yavuz nach seinem Sieg beim Sat.1-Promiboxen. Sam Dylan hatte gegen ihn das Nachsehen. © picture alliance/dpa | Henning Kaiser

Nach dem Liebes-Aus mit Carina Spack kehrte Serkan Yavuz 2021 zum Format "Bachelor in Paradise" zurück und suchte wieder nach dem großen Glück. Dort begegnete er seiner späteren Ehefrau Samira Klampfl, mit der er 2023 "Das Sommerhaus der Stars" gewinnen sollte.

2022 traf er bei "Prominent getrennt" erneut auf seine Ex-Freundin Carina Spack, mit der er die Sendung jedoch nicht gewann. 2023 ging Serkan Yavuz dann als Sieger aus der Show "Kampf der Realitystars" hervor, außerdem war er bei "The 50" zu sehen. 2025 trat der Regensburger noch in den Formaten "The Power", "The Summit" und "Das große Promi-Büßen" auf.

Liebe zu Samira Klampfl: Zwei Töchter und standesamtliche Hochzeit

Wie bereits angedeutet, sollte sich der zweite Anlauf bei "Bachelor in Paradise" für Serkan Yavuz zu etwas ganz Besonderem entwickeln: Der Reality-TV-Teilnehmer landete ziemlich schnell mit Kandidatin Samira Klampfl in den Laken. Auch wenn er seinen Charme bei anderen Damen versprühte, gelang es Samira in dem Format, den Draufgänger zu bändigen.

Serkan Yavuz und die brünette Schönheit gingen als Paar aus der Show hervor und verkündeten beim großen Wiedersehen, gemeinsamen Nachwuchs zu erwarten. Dabei verrieten sie sogar, nicht ausschließen zu können, das Kind noch während der Dreharbeiten gezeugt zu haben. Im Mai 2022 kam dann die kleine Nova auf die Welt.

Im August 2023 stellte Serkan seiner Samira die Frage aller Fragen im Mykonos-Urlaub: Die TV-Bekanntheit sagte "Ja" zu seinem Heiratsantrag und kurze Zeit später folgte schon die standesamtliche Trauung. Im Mai 2024 kam dann die zweite Tochter namens Valea auf die Welt und machte das Familienglück (vorerst) komplett.

Liebes-Aus nach Vertrauensbruch: Serkans Affäre mit Eva Benetatou

Doch es sollte alles anders kommen: Während Samira sich auf die große Hochzeitsfeier freute, kamen düstere Geheimnisse über ihren Serkan ans Tageslicht. Der Reality-TV-Star hatte die Mutter seiner Kinder offenbar mehrfach betrogen. Und eine seiner Affären war keine Unbekannte: Es handelte sich nämlich um TV-Star Eva Benetatou, die deren gemeinsame Nacht offen zugab. Sie betonte jedoch, nicht der Grund für das Liebes-Aus der Eheleute gewesen zu sein.

Für Eva Benetatou und Serkan Yavuz hatte die gemeinsame Nacht durchaus Konsequenzen. Auf Social Media brach ein großer Shitstorm über die beiden herein. Serkan entschied daraufhin, aus einer unschönen Situation Profit schlagen zu wollen: Für eine Gebühr von 1,19 Euro lud er ein Statement-Video ins Netz, in dem er sich zu dem Seitensprung bekannte. Angeblich verdiente der Reality-Star damit um die 200.000 Euro. Wie der berichtet, sagte Yavuz im Anschluss: "Ich bin ein Stück Scheiße, aber jetzt bin ich halt ein Stück Scheiße mit noch mehr Geld auf dem Konto."

Gemeinsamer Podcast mit Samira: So ging es danach weiter

Für Samira Yavuz war nach den vielen Affären ihres Mannes jedenfalls Schluss: Auch wenn sie sich weiterhin gemeinsam um die beiden Töchter kümmern, kann die Münchnerin ihrem Partner die vielen Vertrauensbrüche nicht verzeihen. Den erfolgreichen Pärchen-Podcast "Badass Reality" führte Samira unter dem Namen "Badass statt Sadass" und schließlich "Main Character Mode – Realtalk mit Samira" alleine weiter. Serkan Yavuz geht seit Mai 2025 mit seinem Solo-Podcast "unREAL" auf Sendung.

Ex-Partnerin und Ex-Affäre: Samira Yavuz und Eva Benetatou im Dschungelcamp 2026

Auch wenn sich die Gerüchte zu einer Teilnahme am Dschungelcamp 2026 nicht bewahrheitet haben, wird der TV-Proll dennoch Thema am australischen Lagerfeuer: Ex Samira Yavuz und Ex-Affäre Eva Benetatou sind bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" dabei. Es bleibt spannend, was über den Regensburger vielleicht noch ans Licht kommt.