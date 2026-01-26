Serkan Yavuz: Samira packt aus, was wirklich mit Emma Fernlund gelaufen ist

Obwohl Serkan Yavuz kein Kandidat im Dschungelcamp 2026 ist, wird er in der Show oft zum Thema. Was ist über seinen Werdegang bekannt? Wie steht er zu Ex Samira, Ex-Affäre Eva Benetatou und Trash-Kollegin Emma Fernlund? Die AZ verrät Details zum Leben von Serkan Yavuz.

Einst war er ein schüchterner "Bachelorette"-Kandidat, inzwischen gilt er als echter Draufgänger: Serkan Yavuz hat sich im Laufe der Jahre zur Fernsehbekanntheit gemausert. Doch die Weste des Regensburgers ist nicht ganz weiß geblieben, nachdem er in einen medienwirksamen Skandal verwickelt war. Was sollte man über den zweifachen Vater wissen? Die AZ gibt einen Überblick und erklärt, warum er ohne im Dschungelcamp 2026 zu sitzen dennoch Teil der Show ist.

Ex-Partnerin und Ex-Affäre: Samira Yavuz und Eva Benetatou im Dschungelcamp 2026

Auch wenn sich die Gerüchte zu seiner Teilnahme am Dschungelcamp 2026 nicht bewahrheitet haben, ist der TV-Proll Thema am australischen Lagerfeuer: Ex Samira Yavuz und Ex-Affäre Eva Benetatou sind bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" dabei.

Kurzer Rückblick: Serkan Yavuz lernte Samira Klampf während der Dreharbeiten zu "Bachelor in Paradise" 2021 kennen. Es folgten Baby, Hochzeit und ein weiteres Baby. Auch beruflich war das Glamour-Paar verbunden, drehten zusammen "Das Sommerhaus der Stars" und führten gemeinsam einen Podcast. Dann kam der Bruch, denn der Regensburger hielt es mit der Treue nicht so genau. Eine seiner Gspusis, die sich später öffentlich dazu bekannte: Eva Benetatou. Daraufhin trennte sich Samira und will nach ihrer Dschungelteilnahme die Scheidungspapiere unterschreiben, wie sie in der Sendung enthüllte.

Konfrontation: Was Samira Eva zu sagen hat

Im Dschungelcamp kam es auch zu einer Konfrontation der besonderen Art: Samira Yavuz suchte erstmals das direkte Gespräch mit Nebenbuhlerin Eva Benetatou. Sie hatte eine von Eva verfasste Instagram-Nachricht auf ein Kissen drucken lassen und ließ ihrem Ärger freien Lauf. "Du hast ihm die offenen Beine angeboten und für mich gibt es danach dann die offenen Ohren", schimpft sie an ihre Rivalin gerichtet. "Welchen Ratschlag hättest du mir geben können? Was genau – welche Stellung ihm am besten gefällt? Deine Nachricht ist unfassbar dreist! Warum schreibst du mir so eine Scheiße? Schämst du dich nicht? Du bist ein Teil, der meine Ehe zerstört hat."

Eva zeigte sich einsichtig und gestand: "Ich gebe zu, ich hätte mich eher bei dir melden müssen. Das ist richtig und ich hätte nicht auf Serkan hören sollen. Aber ich habe mich nicht getraut." Heute bereue sie ihr Verhalten. Doch Samira ließ diese Entschuldigung nicht gelten: "Ich kann dir das null abnehmen, das kam von dir sowas von viel zu spät. Deine Entschuldigung ist nicht echt. Du hast neun Monate gebraucht, dich zu entschuldigen.“ Wie es nun zwischen den Damen weitergehen wird, bleibt abzuwarten.

Serkan Yavuz aus Regensburg: "Bachelor"-Kosmos machte ihn bekannt

Serkan Yavuz wurde am 24. März 1993 in Regensburg geboren. Dort spielte er Fußball in der A-Klasse bei der DJK Regenburg 06. Außerdem studierte er in seiner Heimatstadt Gebäudeklimatik, ehe er seine Laufbahn als Reality-TV-Star einschlug. 2019 war es dann so weit: Serkan Yavuz buhlte um das Herz von "Bachelorette" Gerda Lewis, die jedoch kein Knistern spürte und ihn kurz vor dem Finale nach Hause schickte. Noch im selben Jahr suchte er bei "Bachelor in Paradise" erneut nach der Liebe. Diesmal war sein Vorhaben von Erfolg gekrönt, denn er ging mit "Bachelor"-Bekanntheit Carina Spack als Paar aus der Sendung.

Serkan Yavuz und Carina Spack waren von 2019 bis 2020 ein Paar, nachdem sie sich bei "Bachelor in Paradise" kennengelernt hatten. © imago/Gartner

Serkan Yavuz im Reality-TV: In diesen Formaten war er bereits zu sehen

Seit seiner ersten TV-Teilnahme 2019 hat Serkan Yavuz inzwischen viele weitere Formate unsicher gemacht. Es folgten unter anderem "Big Brother" (2020), "Das große Sat.1-Promiboxen" (2020), "Bachelor in Paradise" (2019 und 2021), "The Summit" (2025) und "The Power" (2025).

Serkan Yavuz nach seinem Sieg beim Sat.1-Promiboxen. Sam Dylan hatte gegen ihn das Nachsehen. © picture alliance/dpa | Henning Kaiser

Nicht nur Eva Benetatou: Auch mit Emma Fernlund lief was

Während der Dreharbeiten zur Show "The Power" traf Serkan Yavuz 2025 auf Reality-Beauty Emma Fernlund. Obwohl der Regensburger in der Sendung seiner Ex Samira nachweinte und beteuerte, alles wieder in Ordnung bringen zu wollen, hielt dieser Vorsatz nicht lange. Es kam zu einem Kuss, wie er selbst im Anschluss in seinem Podcast bestätigte. Pikant an der Sache: Emma war damals noch in einer Beziehung mit Umut Tekin, der wiederum mit Serkans Ex-Partnerin Samira und Ex-Affäre Eva Benetatou aktuell im Dschungelcamp sitzt.

Serkan selbst erklärte, der Kuss zwischen ihm und Emma habe lediglich "vielleicht drei Sekunden" gedauert und sei nur passiert, weil beide Alkohol getrunken hätten. Noch-Ehefrau Samira war von diesen Enthüllungen nur wenig überrascht.

Samira Yavuz enthüllt: Zwischen Serkan und Emma war mehr als nur ein Kuss

Im Dschungelcamp packte Ex Samira an Tag 4 (26. Januar) weitere Details zur Knutscherei von Serkan und Emma aus. "Da war ja noch mehr als das, was man gesehen hat", sagte sie im Gespräch mit Emmas Ex-Partner Umut Tekin. In einem versteckten Badezimmer soll es noch weiter gegangen sein, wie die Noch-Ehefrau von Serkan weiter berichtete: "Dass sie sich geküsst haben, hat man ja gesehen. Aber die waren danach noch mal 'ne halbe Stunde in dem Bad oben." Für Umut, der über den Kuss Bescheid wusste, war diese Information offenbar neu. Entgeistert fragte er: "Und da haben die alles gemacht?" Samiras Reaktion: ein zustimmendes Nicken.

Kinder mit Samira Yavuz: Er hat zwei Töchter

Auch wenn die Beziehung gescheitert ist, bleiben Serkan und Samira Yavuz ein Leben lang miteinander verbunden – die Realitystars haben zwei gemeinsame Kinder Im Mai 2022 kam die kleine Nova auf die Welt. Im Mai 2024 wurde die zweite Tochter namens Valea geboren.

Gemeinsamer Podcast mit Samira: So ging es danach weiter

Für Samira Yavuz war nach den vielen Affären ihres Mannes Schluss: Auch wenn sie sich weiterhin gemeinsam um die beiden Töchter kümmern, kann die Münchnerin ihrem Partner die vielen Vertrauensbrüche nicht verzeihen. Den erfolgreichen Pärchen-Podcast "Badass Reality" führte Samira unter dem Namen "Badass statt Sadass" und schließlich "Main Character Mode – Realtalk mit Samira" alleine weiter. Serkan Yavuz geht seit Mai 2025 mit seinem Solo-Podcast "unREAL" auf Sendung.