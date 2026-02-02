Senta Berger nach Sturz psychisch angeschlagen: Sohn hofft auf München-Rückkehr

Senta Bergers Unfall setzte der Schauspielerin stark zu – ihr Sohn spricht von psychischen Belastungen. Darf Berger bald zurück nach München? Simon Verhoeven meldet sich jetzt zu Wort...

Senta Berger (84) konnte bei der München-Premiere ihres neuen Films "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" am 27. Januar nicht dabei sein. Die Schauspielerin war bei einer Lesung schwer gestürzt, zog sich einen Oberschenkelbruch zu und befindet sich seitdem in Hamburg in einem Krankenhaus. Ihr Sohn Simon Verhoeven (53) gibt nun Updates zum Gesundheitszustand seiner Mutter. Er verrät: Der Unfall hinterließ seelische Spuren...

Senta Berger nach Sturz psychisch angeschlagen: "Schwierig"

Der Sohn von Senta Berger und Star-Regisseur Michael Verhoeven (†85) ist derzeit auf Promo-Tour für "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke". In der NDR-Sendung " " bedauert er, dass seine Mutter bei der Promo-Tour nicht dabei sein kann: "Wir hätten so gern zusammen diese Premieren erlebt. Der Film bedeutet ihr viel. Es wär sehr schön gewesen. Aber es gibt nie einen guten Zeitpunkt für so einen Sturz." Simon Verhoeven erklärt, die ärztliche Behandlung von Berger sei nach dem Unfall nicht einfach verlaufen: "Ein künstliches Hüftgelenk hatte sie schon, also komplizierte Sache. Eine lange, schwere OP [...] mit 84, da kann sich jeder vorstellen, das ist schwierig." Die nötige Operation sei für seine Mutter "auch psychisch ein Schlag gewesen".

Hoffnung auf München-Rückkehr

Die vergangenen Tage waren für Senta Berger wohl ein Belastungstest. Doch Simon Verhoeven kann Entwarnung geben: "Sie ist jetzt auf dem Weg der Besserung. Ich habe sie gerade im Krankenhaus besucht." Der Regisseur und seine Mutter "hoffen, dass sie jetzt [diese, d. R.] Woche in die Reha-Klinik nach Hause nach München" gebracht werden kann. Berger wohnt seit vielen Jahrzehnten in der bayerischen Metropole.

Senta Berger und Simon Verhoeven im Oktober 2016. © imago/APress

"Es war eine fragile Situation"

Obwohl der Oberschenkelbruch Senta Berger stark zugesetzt hat, macht sich ihr Sohn keine großen Sorgen: "Meine Mutter ist eine Kämpferin. Und sie hat jetzt auch wieder ihren Humor gefunden. Sie will wieder zurückkommen und sie wird wieder zu Kräften und auf die Beine kommen."

In der Talkshow " " sagte er außerdem vor wenigen Tagen: "Ihr geht es jetzt wieder ganz gut. Es war eine fragile Situation, so kann ich es beschreiben, wenn ich es ganz ehrlich beschreiben soll. Sie ist aber von der Intensivstation runter auf die Normalstation gekommen. Sie macht große Fortschritte, jeden Tag."

Joachim Meyerhoff, Simon Verhoeven und Bruno Alexander bei der Premiere des Films "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" in Berlin. Verhoevens Mutter Senta Berger konnte nicht dabei sein. © imago/Future Image

Dass seine Mutter für "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" nicht auf Promo-Tour dabei sein kann, belaste sie sehr. Die Komödie zu bewerben, war Senta Berger ein wichtiges Anliegen – schließlich ist es ihr großes Leinwand-Comeback nach dem Tod ihres Ehemannes Michael Verhoeven.