Sender wirft Moderatorin heimlich raus: TV-Gesicht am Boden zerstört

Wer seinen Job liebt, möchte ihn nicht aufgeben. Nachdem RTL erst kürzlich mit vielen Stellenstreichungen von sich reden machte, trauert nun auch ein anderes beliebtes TV-Gesicht um seinen Posten. Was ist vorgefallen?

Große Umstellung im Kinderfernsehen: Laura Knöll (34) führte seit Juni 2022 an der Seite von Johannes Zenglein (39) durch den "Tigerenten Club" – doch nun verlässt die Moderatorin das Kids-Format. Die TV-Zuschauer ahnten von diese heimliche Sender-Entscheidung nichts. Aus ihrer Enttäuschung über das plötzliche TV-Aus macht die 34-Jährige kein Geheimnis. Doch was steckt dahinter? Die AZ hat beim verantwortlichen Sender SWR um ein Statement gebeten.

Laura Knöll total traurig: "Das tut weh"

Mit emotionalen Worten meldet sich Laura Knöll auf Instagram bei ihren Fans. Unter ein Video, in dem sie durch das "Tigerenten Club"-Studio tanzt, bevor sie nachdenklich auf dem Fußboden Platz nimmt, schreibt sie: "Das Deckenlicht geht an, die übrigen Schnipsel Flitter werden aufgesammelt und der letzte Hauch von Show wird rausgekehrt. Das tut weh. Aktuell verdammt weh."

Denn für die Journalistin scheint die Zeit im "Tigerenten Club" zu einem Ende gekommen zu sein: "Oftmals war das 'Nach Hause kommen' nach so einer Woche schon schwer, aber dieses Mal… dieses Mal ist es wohl ein Abschied für immer", schreibt sie. "Meine Gefühlslage lässt sich wie ein ganz schlimmer Liebeskummer beschreiben, der sicherlich irgendwann vorübergeht, aber bis dahin ist sie da: diese Stille und Leere. Es darf weh tun, soll es sogar. Es zeigt nur, wie wichtig mir alles ist und wie viel mir die letzten Jahre bedeutet haben."

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"Tigerenten Club"-Aus von Laura Knöll: Was sagt der SWR?

Die große Enttäuschung der TV-Moderatorin lässt darauf schließen, dass diese Entscheidung nicht von ihr getroffen wurde. Auch in ihrer Instagram-Story gibt sie ihrem Kummer Raum: "Aktuell geht es mir nicht so prickelnd", gesteht sie. "Ich versuche aber, durch meine Routinen wieder in den Alltag zu kommen und am Leben teilzunehmen."

Laura Knöll verlässt den "Tigerenten Club". © SWR/Christian Koch

Mit ihrer derzeitigen Gefühlslage befindet sich Laura Knöll in bester Gesellschaft. Nachdem der Privatsender RTL kürzlich 600 Stellen gestrichen hatte, hatten auch andere TV-Gesichter öffentlich um ihre Posten getrauert. Annett Mölling (47) zum Beispiel fand nach ihrer Kündigung klare Worte: "Heute wirst du gefeiert, morgen wirst du gefeuert."

Laura Knöll (li.) stand seit 2021 für "Die Tigerenten Club Sommerspiele" und seit 2022 für den "Tigerenten Club" vor der Kamera. © picture alliance/dpa/KiKA

Doch wieso wird Laura Knöll zukünftig nicht mehr durch den "Tigerenten Club" führen? Bislang liegt kein offizielles Statement vom verantwortlichen Sender vor. Die AZ hatte bereits am Montagvormittag beim SWR nachgehakt.