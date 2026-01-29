Nach Rauswurf-Hammer: RTL-Moderatorin bittet jetzt um Hilfe 

Ob Annett Möller nach dem Aus der morgendlichen "Punkt"-Formate weiterhin für RTL moderieren wird? Bislang hat sie sich dazu noch nicht öffentlich geäußert. Dennoch bittet sie nun mit Hinblick auf ihren Abschied um Rat.

29. Januar 2026 - 07:12 Uhr

Bei RTL werden hunderte Stellen eingespart. Auch Annett Möller spürt die Konsequenzen der Kündigungswelle, denn ihre RTL-Formate "Punkt 6", "Punkt 7" und "Punkt 8" werden voraussichtlich ab Mai 2026 eingestellt. Wie es für die sympathische Moderatorin beim Sender weitergehen soll, ist bislang unklar. Um ihre letzte Zeit bei den Morgenmagazinen stilsicher zu beenden, bittet sie nun öffentlich um Rat.

Nach Rauswurf-Klartext: RTL-Moderatorin sucht Rat

Als einer der wenigen RTL-Stars hat Annett Möller vor wenigen Tagen Klartext zu den Rauswürfen gesprochen. "Es tut immer weh", lautete ihr Fazit. Die 47-Jährige prangerte mit ihren offenen Worten eine "Hire and fire"-Mentalität in der Branche an: "Heute wirst du gefeiert, morgen wirst du gefeuert." Nun meldet sie sich erneut in einem Instagram-Posting zu Wort – spart dabei aber offene Kritik am Sender aus.

"Auch auf den letzten Metern soll das frühe Aufstehen Spaß machen", schreibt Annett Möller zu einem Reel aus ihrer RTL-Garderobe. Ein wichtiger Wohlfühlfaktor sei für sie die richtige Auswahl ihrer Klamotten. An ihre Community richtet sie daher eine persönliche Bitte: "Was sagt ihr, welcher Look darf das Licht des Studios erblicken?"

Insgesamt fünf verschiedene Looks führt die Moderatorin in dem Clip vor. Zuerst zeigt sie sich in einem petrolfarbenen Blazer mit schwarzer Lackhose und grünen High Heels. Als Zweites präsentiert sie einen bordeauxfarbenen Blazer mit beiger Leinenhose und gemütlichen Turnschuhen. Für ihren dritten Look tauscht sie lediglich die Leinen- gegen eine Jeanshose mit Schlag. Danach posiert Möller in einem goldfarbenen Strickpullover mit Metalic-Optik, beiger Leinenhose und beigen High Heels. Zuletzt trägt sie einen schwarz-weiß-gestreiften Pullover mit Leder-Hotpants und weißen Stiefeln.

Unterstützung für Annett Möller: "Hoffe, du bleibst uns erhalten"

In der Kommentarspalte können sich die Fans nicht einigen, welches Outfit Annett Möller für ihre verbliebene Zeit bei den RTL-Morgenmagazinen am besten steht. In zahlreichen Beiträgen teilen ihre Follower ihre Anteilnahme mit, dass die "Punkt"-Formate mit der Moderatorin vor dem Aus stehen. "Der Look ist egal. Ich hoffe, du bleibst uns im neuen Format erhalten", lautet eine Antwort auf das Reel. Ein weiterer Bewunderer schreibt: "Dir steht alles gut, nur schade, dass 'Punkt 6, 7 und 8' zu Ende gehen."

Scheint so, als habe Annett Möller eine unterstützende Community, die immer hinter ihr steht. Mit so viel Rückhalt dürften die kommenden Wochen bis zum Ende der morgendlichen "Punkt"-Formate für die Moderatorin deutlich leichter werden.