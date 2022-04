Seltenes Familienfoto: Sophia Thomalla zeigt ihren Vater André Vetters

Sophia Thomalla ist seit Jahren in der deutschen Promi-Szene eine feste Größe. Weniger bekannt hingegen ist ihr Vater. Zu einem besonderen Anlass hat sich die Moderatorin jetzt jedoch mit André Vetters gezeigt.

Neben ihrer berühmten Mutter Simone Thomalla wuchs Sophia Thomalla im Scheinwerferlicht auf und lernte früh, sich in der Medienwelt zu behaupten. Heute arbeitet die 32-Jährige erfolgreich als Unternehmerin, Moderatorin und Model.

Auch ihre Promi-Mama ist nach wie vor eine gut gebuchte Schauspielerin. Über ihren Vater ist jedoch nicht viel bekannt. Umso erstaunlicher, dass sie jetzt einen sehr seltenen Familien-Schnappschuss mit ihm präsentiert hat.

Sophia Thomalla zeigt ihren Vater André Vetters

Am Montag (11. April) feierte Simone Thomalla ihren 57. Geburtstag mit Freunden und Familie. Mit dabei war auch ihr Ex André Vetters, mit dem die Schauspielerin bis 1995 verheiratet war. Die gemeinsame Tochter Sophia Thomalla hat von diesem Aufeinandertreffen stolz ein Foto auf Instagram gepostet und dazugeschrieben: "Mutter. Vater. Kind."

Auch Simone Thomalla scheint sich über ihren Gast gefreut zu haben. "Da hat der Vati mir das wohl schönste Geschenk gemacht", lautet ihr Kommentar zu dem Familienfoto.

Was ist über den Vater von Sophia Thomalla bekannt?

1988 kamen André Vetters und Simone Thomalla zusammen, ein Jahr später wurde ihre Tochter Sophia geboren – 1991 folgte dann die Hochzeit. Während Simone vor allem in TV- und Kinoproduktionen zu sehen war, machte der 62-Jährige am Theater Karriere als Schauspieler. Unter anderem stand er im Theater der Altmark und Schauspielhaus Neubrandenburg auf der Bühne. André Vetters ist außerdem festes Ensemblemitglied des Frankfurter Theaters "Die Komödie".

"Glückliche Patchwork-Familie": Sophia Thomalla hatte mehrere Vaterfiguren

Auch wenn die Ehe ihrer Eltern 1995 in die Brüche ging, hat Sophia Thomalla ein gutes Verhältnis zu ihrem Vater. Trotzdem haben auch andere Männer Einfluss auf ihre Entwicklung genommen, wie sie 2015 im Interview mit " " erklärte: "Meine Mutter hat sich gut mit meinem leiblichen Vater André (Vetters) vertragen, der wiederum verstand sich gut mit ihrem späteren Lebenspartner Sven (Martinek). Mein Vater hatte auch ein freundschaftliches Verhältnis zu Rudi (Assauer). Wir sind eine große, glückliche Patchwork-Familie."

Sophia Thomalla beschreibt ihren Vater als den "Künstler in der Familie": "Er ist hochgebildet, ein wunderschöner Mann und ein toller Theaterschauspieler. Was ich an ihm besonders liebe, ist, dass er total entspannt ist. Er hatte nie den Drang nach der großen Karriere. Er ist ein guter, zufriedener Theatermacher. Es muss ja nicht jeder vor der Kamera stehen!"