Seltene Ausnahme: Carolin Kebekus zeigt sich mit Kind öffentlich

Eigentlich ist Carolin Kebekus strikt, wenn es um ihr Privatleben geht. Jetzt hat sie eine seltene Ausnahme gemacht und sich öffentlich mit ihrem Kind gezeigt.

Carolin Kebekus hat ganz private Einblicke in ihr Leben als Promi-Mama gegeben.

Eigentlich hält Carolin Kebekus ihr Privatleben in der Öffentlichkeit bedeckt. Noch nie hat sie sich auf dem roten Teppich mit einem Partner an ihrer Seite gezeigt. Im September 2023 überraschte die Komikerin allerdings mit ihrer Schwangerschaftsverkündung. Inzwischen gibt sie viele Einblicke in ihren privaten Mama-Alltag – und hat jetzt auch für einen kurzen Moment ihr Kind gezeigt. Wie tickt die Comedian privat?

Überraschendes Video: Comedian präsentiert ihr Kind

Mit ihrem Buch "8000 Arten als Mutter zu versagen" hat Carolin Kebekus ihre Erfahrungen als frisch gebackene Mutter verarbeitet. In einem Instagram-Clip ist zu sehen, wie sie Autogramme in zahlreiche Kopien schreibt – mit ganz besonderer Unterstützung. Auf dem Tisch sitzt neben ihr auch ihr Kind und kritzelt ebenfalls mit einem Stift in die Bücher.

Für Kebekus ist das kein Problem, wie sie selbst betont: "Du hast ja mitgeschrieben", lautet ihr Fazit. Das Gesicht ihres Nachwuchses zeigt sie in dem Clip nicht, es sind lediglich kleine Hände und ein Fuß zu sehen. Dafür ist aber aus dem Off zu hören, wie der Promi-Spross mit bestimmter Stimme einfordert, in die Bücher der berühmten Mutter zu malen. Dass Carolin Kebekus ihr Kind künftig öfter zeigen wird, ist eher unwahrscheinlich.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram Reel). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram Reel über den Consent-Anbieter verweigert

Spätes Mutterglück: Hat sie einen Sohn oder eine Tochter?

Vor knapp zwei Jahren ist Carolin Kebekus zum ersten Mal Mutter geworden. Kurz nach der Geburt teilte das Management am 25. Januar 2024 mit: "Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir weitergehende Informationen zu ihrem Kind und zu ihrem Privatleben nicht veröffentlichen werden." Entsprechend sind auch keine Informationen über das Geschlecht ihres Kindes bekannt.

Carolin Kebekus spricht über ihr Kind: "Jetzt bin ich verantwortlich"

Seither hat Carolin Kebekus selbst ausführlich über ihr Mutterglück gesprochen. Dabei ist allerdings nicht alles so schön, wie es den Anschein hat. "Als frische Mutter kommt für mich gerade noch ein anderer Druck hinzu. Jetzt bin ich verantwortlich", sagte sie im Dezember 2024 im Gespräch mit dem Magazin "Stern". "Einige schreiben unter meine Videos: Das arme Kind. Immer schwingt der Vorwurf mit, ich sei verantwortungslos. Das ist so widersprüchlich. Man soll als Frau doch integrierte Arbeitskraft und somit ein Vorbild sein."

Dass sie auf der Bühne auch über ihr Kind spreche, sei für sie selbstverständlich. "Das, was sich in meinem Leben abspielt, thematisiere ich ja auch auf der Bühne. Meine Fans kommen deshalb in meine Solo-Shows und mir hilft es dabei, meine Erlebnisse zu verarbeiten." Die Künstlerin brauche ihre "Comedy als Ventil".

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Privatleben: Hat Carolin Kebekus einen Partner?

Offiziell hat Carolin Kebekus nie über einen Freund, Ehemann oder Partner an ihrer Seite gesprochen. Sie will nicht mit ihrem Privatleben in den Schlagzeilen stehen. Kebekus klagte über mehrere veröffentlichte Medienberichte.

Sie arbeitete auch schon mit einem Anwalt zusammen, der einst Stefan Raab vertreten hatte. Details zu einer Beziehung oder Trennung hat sie nie bekannt gegeben. Jedoch erwähnte sie im September 2024 während eines Auftritts im Münchner Circus Krone, dass sie im Backstage-Bereich ihr Kind gestillt habe und sich nun der Vater darum kümmern würde. Weiter verriet sie, dass der Mann an ihrer Seite aus dem Schwabenland komme. Weitere Details nannte sie allerdings nicht.

Carolin Kebekus: So begann ihre Karriere

Ihre Karriere im Bereich Comedy hat Carolin Kebekus eigentlich Hugo Egon Balder zu verdanken. Der TV-Star ermutigte sie 1999 während eines Praktikums bei "Freitag Nacht News", Schauspielunterricht zu nehmen, nachdem sie in einem Sketch für einen verhinderten Darsteller einspringen musste.

Ihren Durchbruch hatte sie 2006, als sie ebenfalls für "Freitag Nacht News" den Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz parodierte. Das brachte ihr neben vielen Lachern auch wüste Beschimpfungen von fanatischen Fans der einstigen Teenie-Band ein. Später veräppelte die 44-Jährige den Sänger in Sketchen für "Broken Comedy".

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

Carolin Kebekus beschreibt ihren Humor als "vulgär"

"Pussyterror", "Alphapussy" und "Pussynation" – die Titel von Carolin Kebekus' Comedy-Shows kündigen bereits an, dass es etwas derb werden könnte. Für ihren deftigen Humor wird die Kölnerin von ihren Fans geliebt und von ihren Gegnern gehasst. Und von beiden hat die 44-Jährige reichlich.

In ihren Soloprogrammen spricht Carolin Kebekus gerne mal über "Tabuthemen" wie die weibliche Menstruation und Selbstbefriedigung. Gegenüber der "WAZ" bezeichnete sie ihre Ausdrucksformen als vulgär: "Ich bin schon immer irgendwie vulgär gewesen in der Sprache. Mir hat es Spaß gemacht, so zu sprechen. Ich weiß nie so recht, wo es Stilmittel ist und wo ich es einfach bin."

Carolin Kebekus zwischen Kontroversen und Skandalen

Dass nicht jedermann mit dem Humor von Carolin Kebekus klarkommt, ist der Komikerin sehr bewusst. Immer wieder wird sie in den sozialen Netzwerken für ihre Shows und Sketche angefeindet.

2013 wurde das Musikvideo "Dunk den Herrn" vom WDR nicht ausgestrahlt, weil Kebekus darin in einem Nonnenkostüm auftritt und ein Kruzifix ableckt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

Auch die ehemalige AfD-Vorsitzende Frauke Petry bekam in einem parodistischen Video ihr Fett weg. Für "Die sexy Bitch der AfD" wurde Kebekus von ihren Fans gefeiert. Anhänger der AfD fanden den Beitrag allerdings nicht lustig und traten einen Shitstorm gegen die Komikerin los.

Familie: Bruder David Kebekus ist auch im Comedy-Business

Die Eltern von Carolin Kebekus sind öfter mal Thema in ihren Shows. Vor allem die Mutter der 44-Jährigen wird in "Pussyterror" und "Alphapussy" auf die Schippe genommen. Auch ihr Bruder David Kebekus ist in der Comedy-Branche aktiv, arbeitete als Autor für verschiedene Comedy-Formate wie "Switch reloaded", "Ladykracher" und "PussyTerror TV".

Inzwischen steht David Kebekus auch selbst auf der Bühne. Über das Verhältnis zu seiner Schwester sagte er im Gespräch mit der AZ: "Es ist wirklich sehr harmonisch – aber nicht so, dass wir uns Blümchen bringen und Herzchen in die Karten schreiben. Es gab aber keinen Moment, in dem wir uns richtig gestritten haben und keine Phase, in der wir nichts miteinander zu tun hatten."

Carolin Kebekus und ihr Bruder David beim Deutschen Comedypreis 2019. © BrauerPhotos

"Mit Schmerzen, aber ohne Blut": Diese Kindheitserinnerung verbindet Carolin Kebekus mit Bruder David

Auch wenn sich die Geschwister heute blendend verstehen, war deren Kindheit von liebevollen Raufereien geprägt. Auf Instagram verriet Carolin Kebekus im September 2024, was im Kindesalter zu ihren Lieblingsspielen zählte: "Ich habe es als Kind geliebt, mit meinem Bruder Kämpfchen zu spielen. Aber wir haben immer gesagt: Mit Schmerzen, aber ohne Blut."

Eltern von Carolin Kebekus: Vater muss "noch keine Autogramme geben"

In den TV-Shows und Solo-Programmen von Carolin Kebekus werden immer wieder ihre eigenen Eltern auf die Schippe genommen. Doch ihr Vater und ihre Mutter stehen selbst nicht in der Öffentlichkeit.

Ihr Bruder David erklärte dazu gegenüber der AZ: "Inzwischen sind sie routiniert, bekommen immer einen Parkplatz im Backstage-Bereich – wie Promis eigentlich, oder Groupies. Bisher muss mein Vater aber noch keine Autogramme geben, sein Gesicht halten wir noch aus der Öffentlichkeit heraus."