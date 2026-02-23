Selbstzweifel bei Heidi Klum: Das sagt sie heute über böse Lagerfeld-Kritik

Heidi Klum war als Model nicht immer gefragt und beliebt. Jetzt spricht die 52-Jährige von Selbstzweifel und über unseriöse Angebote in der Fashion-Welt.

Im Laufe der Jahre mauserte sich Heidi Klum (52) zu einem international erfolgreichen Model. Doch zu Beginn ihrer Karriere sah es für die Bergisch-Gladbacherin an der Job-Front nicht gut aus. Sie musste viel Kritik einstecken – ihr Typ war in der Modelwelt zunächst nicht gefragt. Die Ablehnung ging an der damals 19-Jährigen nicht spurlos vorbei. Unseriöse Angebote folgten.

Selbstzweifel bei Heidi Klum: "Du bist zu fett"

"Du bist zu fett. Du bist zu kommerziell. Lass uns deine Haare schneiden. Du brauchst coolere Klamotten. Große Kunden wollen dich sowieso nicht haben." Solche Sätze habe sich Heidi Klum zu Beginn ihrer Modelzeit oft anhören müssen. In der ProSieben-Reality-Doku " " erzählt die 52-Jährige davon.

"Damals sind Kunden, Agenten und Fotografen ganz anders mit einem umgegangen." Als junges Mädchen habe Klum – ganz anders als heute – "dann auch mal Selbstzweifel" gehabt. Ihr seien sogar Substanzen angeboten worden, die sie schlanker machen sollten.

Unseriöse Angebote: "Fress diese Pillen"

Heidi Klum verrät: "Ich war nie so verzweifelt, dass ich dann gesagt habe, okay ich hör jetzt auf euch und esse nichts mehr. Und fress diese Pillen, die sie mir da angeboten haben, damit ich noch mehr abnehme." Als Klum in den Neunzigern im Modelbusiness durchstartete, war der "Heroin Chic"-Trend in der Fashion-Welt angekommen. Der Stil war gekennzeichnet durch eine extrem schlanke und magere Figur bei Frauen. Auf dem Laufsteg konnten Models nicht dünn genug sein. Klum wollte sich diesem Schönheitsideal aber nicht fügen. Ihre körperliche Gesundheit war ihr wichtiger.

"Das war schon unseriös"

Doch fragwürdige Angebote habe Heidi Klum nicht nur in Form von Abnehmpillen bekommen. Sie sei auch zu Treffen eingeladen worden, bei denen sie mit Kunden über mögliche Jobs sprechen sollte. Schnell habe sich herausgestellt: "Es gab überhaupt gar keinen Job am Ende des Tages. Das war schon unseriös hier und da."

Heidi Klum über Kritik von Karl Lagerfeld: "Schon ein bisschen geärgert"

Trotz Job-Schwierigkeiten zu Beginn ihrer Karriere gab Heidi Klum nie auf. "Ich hab da alle Fotografen abgeklappert, alle Designer. Also ich habe es damals schon immer probiert, bei der Fashion Week zu punkten. Aber ja, ich hatte da wenig Glück."

Star-Designer Karl Lagerfeld (†85) machte nie ein Geheimnis daraus, was er von Klum hält. Das ging an der 52-Jährigen nicht spurlos vorbei: "Es hat einen dann schon auch ein bisschen geärgert damals. Wenn so große Namen dich nicht gut finden... Das hat das Ganze für mich nicht einfacher gemacht."

Trotz Startschwierigkeiten ging Heidi Klums Karriere ab Ende der Neunziger steil bergauf. Ab 1997 war sie für das berühmte Unterwäsche-Label "Victoria's Secret" auf dem Laufsteg und wurde zum gefragten Cover-Model, beispielsweise für die weltbekannte Zeitschrift "Sports Illustrated".