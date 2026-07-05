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Seitenhieb gegen Kiewels "ZDF-Fernsehgarten": Stefan Mross hält nichts vom Alkohol-Verbot

Bei "Immer wieder sonntags" bleibt der Sonntagvormittag unter Stefan Mross ein "moderner Frühschoppen". Von einem Alkohol-Verbot wie beim "ZDF-Fernsehgarten" hält der ARD-Moderator offenbar wenig. Gleich zu Beginn der Sendung verteilt er einen deutlichen Seitenhieb in Richtung Mainz.
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Schätzen sich als Kollegen: "ZDF-Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea Kiewel und "Immer wieder sonntags"-Gastgeber Stefan Mross.
Schätzen sich als Kollegen: "ZDF-Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea Kiewel und "Immer wieder sonntags"-Gastgeber Stefan Mross. © imago/Star-Media

Schon beim Opening herrscht beste Stimmung. Bei sommerlichen 26 Grad begrüßt Stefan Mross sein Publikum zu einer neuen Ausgabe von "Immer wieder sonntags" im Europa-Park Rust. Doch bevor seine prominenten Gäste überhaupt zu Wort kommen, setzt der Moderator ein kleines Zeichen – und das dürfte vor allem beim ZDF aufmerksam verfolgt werden.

Stefan Mross lädt noch zu Weißbier und modernem Frühschoppen ein

Mit einem Augenzwinkern schickt Mross seine Schlagerstars nach der Begrüßung zunächst wieder hinter die Bühne. "Die lieben Kolleginnen und Kollegen hinter mir können noch entspannen, können noch einen Kaffee, ein Weißbier oder sonst irgendetwas trinken", sagt der 50-Jährige.

Kein Alkohol-Verbot bei "Immer wieder sonntags": "Das soll auch so bleiben"

Auch die Zuschauer vor den Bildschirmen stimmt er auf einen gemütlichen Sonntagvormittag ein: "Sie zu Hause dürfen auch entspannen. Es ist der Sonntagvormittag mit Herz. Es ist ein moderner Frühschoppen im deutschen Fernsehen – und das soll auch so bleiben."

Stefan Mross präsentiert leidenschaftlich "Immer wieder sonntags". Im Herbst wird die ARD-Show aber eingestellt.
Stefan Mross präsentiert leidenschaftlich "Immer wieder sonntags". Im Herbst wird die ARD-Show aber eingestellt. © imago/Bildagentur Monn

Eine Bemerkung, die viele als deutlichen Seitenhieb gegen den "ZDF-Fernsehgarten" verstehen dürften. Während auf dem Mainzer Lerchenberg seit dieser Saison Alkohol tabu ist, dürfen sich die Besucher bei "Immer wieder sonntags" weiterhin auf ein Weißbier oder ein Glas Wein freuen.

"Normalerweise steht hier Weißbier, aber alles gut"

Ganz ohne Schmunzeln kommt Mross dann aber doch nicht davon. Als er einen Blick auf die Tische direkt vor der Bühne wirft, stellt er fest: "Die trinken alle Wasser. Braves Publikum, das beste Publikum der Welt. Normalerweise steht hier Weißbier, aber alles gut."

Warum es im "ZDF-Fernsehgarten" kein Bier mehr gibt

Der Hintergrund: Seit der Jubiläumssaison 2026 gilt beim "ZDF-Fernsehgarten" ein vollständiges Alkohol-Verbot. Auf dem Gelände des ZDF werden weder alkoholische Getränke ausgeschenkt noch dürfen Besucher selbst Alkohol mitbringen. Als Grund nannte der Sender unter anderem negative Erfahrungen mit dem Alkoholkonsum einzelner Gäste in den vergangenen Jahren. Nach Angaben des ZDF habe sich das Verbot bereits bei mehreren Motto-Ausgaben bewährt und die Stimmung der Sendung nicht beeinträchtigt. Entsprechende Hinweise finden sich inzwischen auch in den offiziellen Ticketinformationen.

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Während in Mainz also Wasser, Saft und Limo ausgeschenkt werden, bleibt "Immer wieder sonntags" für Stefan Mross offenbar das, was es nach seiner Vorstellung sein soll: ein moderner Frühschoppen – Weißbier inklusive. Also theoretisch.

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