Schwierige Jahre bei Franziska van Almsick: "Habe gedacht, die Welt geht unter"

Franziska van Almsick erzählt offen über eine schwierige Zeit in ihrem Leben. Auch Schauspieler Heiner Lauterbach kommt zu Wort – muss ihr im gemeinsamen Gespräch aber auch widersprechen.

2004 beendete Franziska van Almsick ihre Schwimmkarriere mit 26 Jahren. Heute ist sie 48 Jahre alt und kann dem Älterwerden zunehmend positive Seiten abgewinnen. Doch das war nicht schon immer so.

Franziska van Almsick spricht über Alter: "Habe gedacht, die Welt geht unter"

"Ich kann mich daran erinnern, als ich 40 geworden bin, habe ich gedacht, die Welt geht unter. 40 war echt schwierig für mich", erzählt Franziska van Almsick offen in ihrer eigenen Radiosendung " ". Mit dem Älterwerden haderte van Almsick einst – doch diese für sie schwierige Zeit gehört mittlerweile der Vergangenheit an. "Ich fange an, immer mehr Spaß daran zu haben, älter zu werden", so die zweifache Schwimm-Weltmeisterin. "Weil ich das Gefühl habe, ich werde ruhiger und ich werde weiser. Und ich verstehe Dinge besser. Also bei mir geht das jetzt los. Ich bin jetzt Ende 40", erklärt sie in ihrem Radio-Regenbogen-Format, das sie seit November immer sonntags moderiert.

Heiner Lauterbach widerspricht Franziska van Almsick: "Nur begrenzt cool"

Für die einstige Sportlerin steht mittlerweile fest: Älterwerden bringt viel Schönes mit sich. Doch Heiner Lauterbach, den van Almsick zum Radio-Gespräch geladen hat, kann das nicht vollends unterschreiben. Der Schauspieler muss ihr widersprechen: "Na ja, Franzi, ich finde, Älterwerden ist nur begrenzt cool. Es hat durchaus negative Aspekte. Es geht ja damit los, wenn man morgens aufsteht. Manchmal geht man ja so in das Bad rein, dass man denkt: 'Also wie ich diesen heutigen Tag durchstehen soll.'"

Schauspieler Heiner Lauterbach im Mai 2026. © imago/HMB-Media

Lauterbach spielt damit auf körperbedingte Beschwerden an, die mit dem Älterwerden einhergehen. "Aber du bist doch noch superfit!", lobt van Almsick ihren Gesprächspartner. Der 73-Jährige fühlt sich geschmeichelt, trotzdem bleibt Lauterbach bei seiner Einschätzung: "Man denkt so bei den ersten Schritten: 'Oh, das ziehst du gar nicht durch heute.' Und wenn ich so zum Doktor gehe, dann ist das so: 'Womit fangen wir denn heute an? Rechtes Knie, linke Schulter ...?' Es hat einige Aspekte, die nicht so schön sind."

Ex-Sportlerin geht heute "viel ruhiger durchs Leben"

Van Almsick muss zugeben: "Ja, körperlich ist das Älterwerden natürlich nicht so besonders. Weil man merkt eher, was man alles nicht mehr kann." Dennoch möchte die 48-Jährige betonen, dass die geistige Entwicklung als bereichernd zu sehen sei. Franziska van Almsick fokussiert sich auf die positiven Dinge, die das Älterwerden laut ihr bereithält. "Also bei mir öffnen sich Synapsen, die waren vor zehn Jahren noch nicht offen. Ich fange an, zu genießen, dass man nicht mehr so getrieben ist von bestimmten Dingen." Die einstige Sportlerin geht mittlerweile "viel ruhiger durchs Leben".

Dem Älterwerden blickt Franziska van Almsick lachend entgegen. © imago/APress

Franziska van Almsick: "Ich hoffe, ich habe noch ein bisschen Zeit"

Bei aller Zufriedenheit, die van Almsick inzwischen ausstrahlt, sei ihr jedoch bewusst, dass man mit dem Älterwerden auch vergesslicher werde. "Ich hoffe, ich habe dabei noch ein bisschen Zeit", meint sie lachend. "Wobei, man sagt mir ja nach, dass ich jetzt schon ein Loch im Kopf habe und viele Sachen vergesse", erklärt die 48-Jährige. "Da will ich gar nicht daran denken, wie es mir in 20 Jahren geht."

Am Ende scheint für Franziska van Almsick jedenfalls vor allem eines zu zählen: die Zeit mit den Menschen, die ihr am wichtigsten sind. Gemeinsam mit ihren beiden Söhnen Don Hugo (19) und Mo Vito (13) sowie ihrem Partner Jürgen B. Harder genießt die Ex-Schwimmerin das Leben in Heidelberg. So dürfte van Almsick auch den kommenden Jahren mit einem guten Gefühl entgegenblicken.