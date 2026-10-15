Adrian Louis, der künftige Schwiegersohn von Jürgen Drews, spricht jetzt offen über seine Vergangenheit. Dabei wird deutlich: Der Partner von Joelina Drews war kein Unschuldslamm.

Wie auch seine Partnerin stammt Adrian Louis (32) aus einer Musikerfamilie. Seine Mutter ist Sängerin, sein Vater – wie auch er selbst – machte als Musikproduzent Karriere. Louis' Eltern hatten es mit dem Münchner offenbar nicht immer leicht, wie er jetzt verrät.

Schwiegersohn von Jürgen Drews packt aus

"Ich war sehr schwer erziehbar", so der 32-Jährige jetzt im Gespräch mit seiner Partnerin Joelina Drews (31) und Schlagersänger Achim Petry (52). Jürgen Drews' Schwiegersohn in spe erklärt, in Jugendjahren sei er durchaus ein "kleiner Störenfried" gewesen. Eine Erklärung für die früheren Auffälligkeiten ihres Partners hat sie auch parat. "ADHS, aber ganz mies", fügt sie im Podcast " " hinzu – Adrian Louis bestätigt die Aussage. Der Musikproduzent gewährt einen weiteren Einblick in seine Vergangenheit: "Trennung, dorthin von Mama zu Papa, zurück, dann dorthin. Dann war ich in so einer komischen Selbsthilfegruppe, wo ich nach der Schule immer hingehen musste."

Adrian Louis gesteht Jugendsünden: "So peinlich"

Als Teenager hat sich Adrian Louis auch so manche Jugendsünden erlaubt. "Wir haben geklaut. Und wie wir geklaut haben, oje", gesteht der Münchner. "Das hat sich damals so eingebürgert. Da sind wir immer in den Tengelmann (Supermarkt). Boah, so peinlich." Der Partner von Joelina Drews schildert, er sei damals "14 Jahre alt" gewesen. "Ja, das ist schon ein bisschen skandalös", gibt sein Gesprächspartner Achim Petry offen zu.

Adrian Louis und seine Partnerin Joelina Drews, die Tochter von Jürgen Drews, beim diesjährigen "HeidiFest" im Hofbräuhaus München. © imago/APress International

Partner von Joelina Drews klaut Alkohol: "Mutter hat das rausbekommen"

Vorzugsweise hat Adrian Louis in seiner Jugend Alkohol gestohlen. "Da haben wir so Erdbeersekt und Wodka geklaut." Doch auch Haushaltswaren seien gern mal auf illegale Weise mitgenommen worden. "Weißt du, was das Allerschlimmste war, was ich einfach mal so skrupellos geklaut habe? So eine elektrische Fliegenklatsche. Weißt du, wie ekelhaft man sein muss? Also ich bin in den Laden gegangen, und dann war die Fliegenklatsche da, und dann habe ich die so ganz langsam in meinen Rucksack reingemacht. Sogar der Stiel hat oben rausgeschaut. Ja, und dann bin ich damit halt raus."

Heute kann Louis über seine Jugendsünden lachen – wohl wissend, dass seine damaligen Taten nicht korrekt oder legal waren. Er erzählt, seine Mutter habe "das irgendwann rausbekommen". Der Musikproduzent kassierte daraufhin wohl "einen Anschiss", den er bis heute nicht vergessen hat.

Happy Family: Jürgen Drews, seine Frau Ramona, Tochter Joelina sowie Schwiegersohn Adrian Louis auf der Wiesn im September 2025. © imago/Future Image

Beziehung von Adrian Louis und Joelina Drews: Wann folgt die Hochzeit?

Adrian Louis ist seit rund fünf Jahren der Partner an Joelinas Seite. Das Paar lebt glücklich in München. Auch mit seinen Schwiegereltern Jürgen und Ramona Drews (53) versteht sich der 32-Jährige bestens. Oft wurden Louis und seine Partnerin in den vergangenen Monaten auf das Thema Hochzeit angesprochen. Für die Turteltauben steht fest, dass sie eines Tages heiraten wollen. Wann genau sie sich das Ja-Wort geben werden, steht jedoch noch in den Sternen. "Ich glaube, am Ende des Tages geht es da einfach nur um Ressourcen", verriet Joelina Drews vor Kurzem. Die beiden blicken voller Vorfreude in ihre gemeinsame Zukunft.