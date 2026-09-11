Schlager-Kumpel von Joelina Drews fragt kritisch über die Hochzeit: "Also jetzt mal ernsthaft!"

Seit rund fünf Jahren sind Joelina Drews und Adrian Louis nun schon ein Paar. Wie es mit möglichen Hochzeitsplänen aussieht, darüber hat die Tochter von Jürgen Drews nun in ihrem Podcast "Drews Cordalis Petry - Kids Club" gesprochen.

In der neuen Ausgabe ihres Podcast "Drews Cordalis Petry - Kids Club" haben Joelina Drews (30), Lucas Cordalis (59) und Achim Petry (52) über frühere und aktuelle Beziehungen gesprochen. Als es um das Thema Hochzeit ging, hakten Cordalis und Petry bei ihrer Podcast-Partnerin nach: Wann läuten bei Joelina die Hochzeitsglocken?

Die 30-Jährige ist seit rund fünf Jahren an den Musikproduzenten Adrian Louis vergeben - und dabei steht offenbar auch das Thema Hochzeit im Raum. So versicherte Drews auf Nachfrage von Cordalis und Petry: "Er möchte mich ja heiraten!" Achim Petry hakte nach: "Ja, aber wann denn? Wenn du in der Kiste liegst? Also jetzt mal ernsthaft!"

Joelina Drews nahm es mit Humor, erklärte dann jedoch: "Ich glaube am Ende des Tages geht es da einfach nur um Ressourcen. Und er möchte nicht irgendwie irgendwen darum bitten, dass wir eine riesige Hochzeit auf die Beine stellen können." Zwar könne sich die Tochter von Jürgen Drews auch eine Feier im kleineren Kreis vorstellen, doch sie gab zu: "Das Problem ist, wir haben so viele Bekannte und Freunde!"

Joelina Drews will nicht, dass Vater Jürgen ihre Hochzeit bezahlt

Lucas Cordalis, der 2016 seine Frau Daniela Katzenberger heiratete, riet dem Paar: "Da darf man sich nicht so verrückt machen, Ressourcen finden sich." Außerdem, so merkte der 59-Jährige an, sei es häufig so, dass der Vater der Braut für die Hochzeitskosten aufkomme. Joelina Drews stellte jedoch klar: "Ne, das will ich eigentlich auch nicht."

Verstehen tut sich der König von Mallorca, Jürgen Drews, mit seinem Schwiegersohn in spe allemal. So verbrachte die Familie bereits gemeinsame Urlaube und zum 30. Geburtstag von Adrian Louis schickten Jürgen Drews und seine Frau Ramona ihm sogar eine emotionale Videobotschaft. Darin betonten sie an Louis gerichtet: "Wir können Joelina sehr gut verstehen. Du bist wirklich der erste Mann, den sie so wirklich für die Zukunft sieht. Sie will ja wirklich mit dir ihr Leben aufbauen" und verkündeten stolz: "Wir lieben dich! Du gehörst zur Familie!"