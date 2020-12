Schwerer Vorwurf gegen Joachim Llambi bei "Grill den Henssler": TV-Koch spricht von Schummelei

Will sich "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi bei "Grill den Henssler" etwa zum Sieg schummeln? TV-Koch Steffen Henssler reagiert wütend: "Nicht bei mir, mein Freund!"

Wenn es um die Einhaltung von Regeln geht, ist mit Steffen Henssler nicht zu spaßen. Das muss auch Joachim Llambi in der neuen Ausgabe von "Grill den Henssler" (Ausstrahlung am 20. Dezember) erfahren. Der Star-Koch wirft dem Tanz-Juror Schummelei vor.

Am Sonntag treten Sonja Zietlow, Laura Karasek und Joachim Llambi gegen Steffen Henssler an. Der Koch konnte in der Herbststaffel 2020 von "Grill den Henssler" drei Sendungen für sich entscheiden, drei Siege fuhren die Promi-Teams ein. Für das ultimative Duell legt sich Henssler ordentlich ins Zeug, was die VIPs zu spüren bekommen.

Will Joachim Llambi "bescheißen"? Steffen Henssler ist wütend

Beim Servieren des Impro-Gangs poltert der TV-Koch direkt los: "Viel zu spät, viel zu spät." Joachim Llambi verteilt nach Ablauf der Zeit noch Garnitur auf den Jury-Tellern. "Der härteste Juror will bescheißen. Nicht bei, mir mein Freund", wütet Steffen Henssler gegen den "Let's Dance"-Juror.

Auch bei der Vorspeise, die für das Promi-Team von Llambi vorbereitet wird, kann der Herausgeforderte kleine Sticheleien nicht unterlassen. Über das Gericht "Zander mit Kartoffelschuppen und mediterranem Gemüse" sagt Henssler in Richtung des TV-Jurors: "Das hat man früher in den Achtzigern gemacht, da war er so um die vierzig!"

Sonja Zietlow erinnert an Dirk Bach: "Er ist noch dabei"

Beim Hauptgang und dem Dessert wird es dann allerdings sehr emotional für die VIPs. Laura Karasek spricht über ihren verstorbenen Vater Hellmuth und Sonja Zietlow erinnert an ihre "Dschungelcamp"-Zeit mit Dirk Bach: "Der Herr Hartwich hat ja den Herrn Bach jetzt schon lange abgelöst, aber in meinem Herzen habe ich immer noch das Gefühl, der Dirk ist noch dabei."

Ob die Promis gegen Steffen Henssler bei "Grill den Henssler" gewinnen können, sehen Sie am 20. Dezember bei VOX.