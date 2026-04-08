Schwerer Stand für Thomas Müller: Womit er in Kanada zu kämpfen hat

Mit den Vancouver Whitecaps ist Thomas Müller aktuell auf Erfolgsspur. Dennoch hat der einstige Starkicker des FC Bayern München in seiner neuen Heimat Kanada zu kämpfen. Was ihn vor eine besondere Herausforderung stellt ...

Am Ostersonntag gab es für Thomas Müller Grund zu jubeln: Mit seinen Teamkameraden von den Vancouver Whitecaps konnte der Profikicker in seinem kanadischen Exil punkten. Im Spiel gegen die Portland Timbers siegte die Mannschaft des Ex-Münchners 3:2 – Müller selbst lieferte in der ersten Minute der Nachspielzeit ein Tor. Trotz dieses Erfolgs steht der 36-Jährige im Vergleich zu seiner Zeit beim FC Bayern München vor einer Herausforderung.

Unterschied zu München: Thomas Müller spricht Klartext

"Die Leute, die ins Stadion kommen, haben richtig Bock", teilt Thomas Müller in der neuesten Ausgabe seines Newsletters mit. "Egal, ob Heim- oder Auswärtsspiel, die sind mit Herzblut dabei." Dennoch gebe es große Unterschiede, vor allem mit Blick auf seine Vergangenheit in München. Die Fan-Kultur sei eine andere als in seiner Heimat, wie er verrät. Das tue der Begeisterung für diesen Sport aber keinen Abbruch.

Thomas Müller freut sich mit den Team-Kollegen vom FC Vancouver Whitecaps über das gewonnene Spiel am Ostersonntag. © imago/Sports Press Photo

Auf der Straße wird Thomas Müller nach wie vor erkannt, auch in Vancouver. Wenn er von Passanten angesprochen wird, gehe es aber meist "ums nächste Spiel, ums letzte Spiel, wie es im Stadion war. Es geht um die Gegenwart; das finde ich cool". Dennoch gebe es auch große Unterschiede zwischen Kanada und Deutschland, wie er betont: In dem nordamerikanischen Land sei Fußball "immer noch eine Nische".

Nach Zeit beim FC Bayern: Thomas Müller kämpft in Kanada um Anerkennung

Entsprechend niedriger dürfte der kanadische Promi-Status von Thomas Müller im Vergleich zu München sein. Vor allem ein Detail falle ihm dabei besonders auf: "In den Sportbars laufen auf 35 Bildschirmen Baseball, Eishockey und American Football." Vom Fußball fehle in diesen Lokalitäten jegliche Spur. "Da musst du erst mal darum bitten, dass sie dir ein MLS-Spiel einschalten." Einen "Platz in den Herzen der Sportfans" müssen sich Müller und seine kickenden Kollegen also erst noch hart erkämpfen. Der 36-Jährige lässt sich von der Situation in Kanada aber nicht einschüchtern und erklärt: "Genau das macht es ja auch spannend."