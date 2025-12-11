Schweinsteiger ganz kleinlaut: Kampfansage von Felix Neureuther

Eigentlich sind sie ziemlich beste Freunde und machen nun auch gemeinsam Werbung. Bei einem Presseevent, wo die Bastian Schweinsteiger und Felix Neureuther als Markenbotschafter präsentiert werden, kommt es zum Wettkampf zwischen den beiden Sport-Giganten – mit Ansage.

Es ist ein milder Winternachmittag, als Bastian Schweinsteiger und Felix Neureuther am Montag vor die versammelte Presse treten. Die ehemaligen Sport-Profis, die sich seit Kindheitstagen kennen, sind die neuen Werbegesichter von Petromax. Professionell strahlen die beiden für die Fotografen, doch bei persönlichen Fragen wird Schweinsteiger plötzlich sehr schmallippig. Schützenhilfe bekommt er von seinem Promi-Kumpel, der allerdings auch stichelt – Kampfansage inklusive.

Gemeinsamer Job in München: "So sehen wir uns wenigstens mal"

Für Petromax sind Bastian Schweinsteiger und Felix Neureuther die idealen Testimonials, denn bei der Marke für Outdoor-Utensilien geht es vor allem darum, in der Natur unterwegs zu sein. Wie haben sich die beiden Ex-Sportler bei ihrer Zusammenarbeit geschlagen? "Es hat riesengroßen Spaß gemacht", sagt Neureuther zur AZ. "Das wir so etwas gemeinsam machen können, nachdem jeder seinen eigenen Weg gegangen ist, ist doch etwas Wunderbares." Schweinsteiger fügt an: "So sehen wir uns wenigstens mal."

Fragen zum Privatleben – Bastian Schweinsteiger ist von Noch-Ehefrau Ana Ivanovic getrennt – sind unerwünscht. Stattdessen albern der ehemalige FC-Bayern-Star und Felix Neureuther ausgelassen und berichten von Geschichten aus ihrer Vergangenheit – etwa, wie sie sich in den Bergen verirrten und nur durch einen glücklichen Zufall den Weg wieder fanden.

Bastian Schweinsteiger und Felix Neureuther freuen sich, nun auch bei der Arbeit Zeit miteinander verbringen zu können. © BrauerPhotos/G.Nitschke

Schweinsteiger vs. Neureuther: Wer schlägt sich besser?

Zum Abschluss des Events treten die Promi-Kumpels in einem freundschaftlichen Wettstreit gegeneinander an. Wer schafft es, schneller drei Feuer in entsprechenden Schalen zu entzünden? Als die AZ nach einer Prognose fragt, fällt die Antwort von Felix Neureuther eindeutig aus. Er lacht laut und macht eine Ansage: "Da braucht man gar keine Prognose aufzustellen." Bastian Schweinsteiger hält sich mit einer Einschätzung zurück – aus gutem Grund, wie sich kurz darauf zeigt.

Im direkten Wettstreit müssen Bastian Schweinsteiger und Felix Neureuther zeigen, was sie drauf haben. © Petromax

Zuerst scheint der einstige Profi-Kicker in Führung zu gehen, denn seine kleine Feuerstelle flackert nach nur wenigen Sekunden. Zu früh gefreut: Schweinsteiger hat Probleme, seine Flamme zu einem richtigen Feuer auszubreiten. Felix Neureuther hingegen braucht etwas länger, bis die Glut glimmt. Dennoch brennt seine kleine Feuerschale schneller und auch die zweite geht danach in Flammen auf.

Auch Ana Ivanovic in München unterwegs

Nach zehn Minuten Wettkampf vor den wartenden Journalisten geht Neureuther als Sieger hervor. Allerdings könnte Bastian Schweinsteiger noch ein Veto einlegen, denn die dritte Schale konnte keiner von beiden entzünden – es hat einfach zu lange gedauert.

Während Schweinsteiger mit Neureuther seine neue Werbepartnerschaft feiert, zeigt sich wenige Kilometer entfernt Ex Ana Ivanovic beim "Laureus Sports for Good"-Dinner im Luxus-Hotel Mandarin Oriental.

Ana Ivanovic beim exklusiven Dinner im Mandarin Oriental in München. © G. Schober/Getty Images/ PR for Mandarin Oriental

Auch hier gilt die Devise: keine Fragen zum Privatleben. Da scheint sich das Ex-Paar zumindest in einer Sache einig zu sein.