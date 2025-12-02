Offenbar ist jetzt in München die Scheidung eingereicht worden. Beim Amtsgericht soll Ex-Tennis-Ass Ana Ivanović die Papiere zum Ehe-Aus mit Bastian Schweinsteiger abgegeben haben.

Die Ehe zwischen Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger und der einstigen Tennis-Weltranglistenersten Ana Ivanović ist gescheitert. Das ließ die Sportlerin bereits im Juli über ihren Anwalt ausrichten. Jetzt geht sie aber offenbar den nächsten Schritt: Ana Ivanović reicht, laut "Bild", beim Amtsgericht München die Scheidung ein. Das Amtsgericht, Ivanovićs Anwalt sowie Schweinsteigers Anwältin äußern sich dazu nicht öffentlich.

Ana Ivanović zieht endgültigen Schlussstrich: Scheidung von Bastian Schweinsteiger?

Das Paar galt lange als Beispiel für eine funktionierende Promi-Beziehung zwischen zwei Weltstars. 2016 hatten sie in Venedig geheiratet. Nach neun Jahren Ehe und drei gemeinsamen Söhnen steht das Paar aber vor dem privaten Scherbenhaufen. Grund für die Trennung seien "unüberbrückbare Differenzen", teilte Ivanovićs Anwalt im Trennungs-Statement im Juli mit. Weitere Details wurden nicht genannt.

Hinter der strahlenden Außenfassade veränderte sich das gemeinsame Leben zunehmend. Während Bastian Schweinsteiger zuletzt häufiger in München war und weiterhin öffentlich als TV-Experte präsent blieb, zog es Ana Ivanović nach dem Karriereende in ein ruhigeres Familienleben. Sie lebte mit den Kindern überwiegend auf Mallorca und konzentrierte sich auf ausgewählte Projekte sowie den Alltag mit den Söhnen.