Schweinsteiger-Ex spricht von Reue: Was sich Ana Ivanovic jetzt wünscht

Ana Ivanovic hatte es im Leben nicht immer einfach. Die Ex von Bastian Schweinsteiger spricht jetzt offen von Reue und einem unerfüllten Wunsch. Auch verrät sie, wie ein körperlicher Rückschlag seelische Spuren hinterließ ...

Mit ihrem heutigen Leben ist Ana Ivanovic (38) sehr zufrieden. Die Ex von Bastian Schweinsteiger (42) genießt den sonnigen Alltag in ihrer Wahlheimat Mallorca – in der Rolle als Mutter dreier Kinder geht sie vollends auf. Doch rückblickend gibt es eine Sache, die Ivanovic zutiefst bedauert.

Ana Ivanovic spricht von Reue: Das wünscht sich die Serbin heute

"Die einzige Sache, die ich bereue, ist, dass ich nie ein Turnier daheim gespielt habe", gesteht die Brünette im Videopodcast " ". Sie bezieht sich dabei auf ihre einstige Profikarriere im Tennis, die sie offenbar nie in ihre serbische Heimat führte.

Die verpasste Gelegenheit, "nie vor den eigenen Fans" gespielt zu haben, sei für Ivanovic bis heute ein schmerzlicher Punkt. Schließlich müsse es "für jeden Athleten" ein ganz besonderes Gefühl sein, von seinen größten Bewunderern vor Ort angefeuert zu werden. "Ich wusste immer, dass ich großen Support hatte", stellt die Ex-Sportlerin mit Blick auf ihre serbischen Fans klar. Der Gedanke, in der Heimat zu wenig Unterstützung zu erfahren, kam ihr nie in den Sinn. "Aber die direkte Interaktion war nicht da. Ich wünschte, sie wäre da gewesen."

Schweinsteiger-Ex hart getroffen: "Konnte nichts mehr machen"

Im Laufe ihrer knapp 13 Jahre langen Profikarriere als Tennisspielerin musste Ivanovic auch Verletzungen ertragen. Vor allem ein Rückschlag blieb ihr besonders im Gedächtnis, wie sie erzählt. Dieser ereignete sich im Jahr 2008. "Nach Wimbledon hatte ich Training und ich verletzte mich. Es entwickelte sich eine Zyste an meinem rechten Handgelenk und ich konnte nichts mehr machen", berichtet die Ex von Bastian Schweinsteiger. Die Beschwerden hätten ihren Alltag stark beeinflusst. "Ich konnte meine Haare nicht mehr zusammenbinden, ich konnte mir nicht mal die Zähne putzen. Ich konnte meine rechte Hand einfach nicht benutzen."

Ana Ivanovic blickt auf eine schwierige Zeit in ihrem Leben zurück. © imago/Golovanov + Kivrin

Ana Ivanovic muss ausfallen: "Unglaublich schwierig für mich"

Der Zeitpunkt der Verletzung hätte offenbar nicht schlechter sein können. Die Olympischen Spiele in Peking standen vor der Tür – Ivanovic war damals Weltranglistenerste im Damen-Einzel und hätte erstmals an dem Großereignis teilnehmen dürfen. Doch diese Gelegenheit blieb der Serbin aufgrund des körperlichen Rückschlags verwehrt. "Das war der härteste Moment meiner Karriere", offenbart die 38-Jährige. "Weltweit Nummer eins zu sein und dann an den Olympischen Spielen nicht teilnehmen zu können. Das war wirklich, wirklich unglaublich schwierig für mich."

"Verlierst unweigerlich viel Selbstbewusstsein"

Eine so große Chance als Sportlerin zu verpassen, habe bei Ivanovic Spuren hinterlassen. Die einstige Tennisspielerin betont: "Wenn so etwas passiert, verlierst du natürlich unweigerlich viel Selbstbewusstsein." Auf professionelle Hilfe konnte sich die Serbin in dieser schwierigen Zeit offenbar nicht verlassen: "Damals hatte fast niemand im Sport Mentaltrainer oder Sportpsychologen. Heute sieht man das ja zum Glück öfter."

Ana Ivanovic schätzt sich glücklich, dass sie die verpasste Olympia-Chance vier Jahre später nachholen durfte. 2012 trat sie bei den Olympischen Spielen in London an. Die Serbin erreichte im Einzel das Achtelfinale. Auch 2016 in Rio de Janeiro durfte sich Ivanovic beweisen, scheiterte allerdings in der ersten Runde.