Schweinsteiger-Ex Ana Ivanovic rechnet ab: "Sie leben ein Fake-Leben"

Ana Ivanovic schlägt jetzt ernste Töne an. Die Ex von Bastian Schweinsteiger kritisiert die Selbstdarstellung vieler Menschen im Netz. Was die einstige Sportlerin daran besonders stört ...

Soziale Medien spielen heutzutage eine omnipräsente Rolle. Auch Ana Ivanovic (39) ist auf Plattformen wie Instagram vertreten und gewährt regelmäßig Einblicke in ihr Leben. Doch während die einstige Tennisspielerin selbst auf Social Media aktiv ist, nimmt sie jetzt andere Online-Nutzer ins Visier. Ihr Vorwurf: Viele Menschen zeigen sich nicht so, wie sie wirklich sind.

Ana Ivanovic rechnet mit Social-Media-Nutzern ab: "Leben ein Fake-Leben"

"Ich liebe Gesellschaft, mit Menschen abzuhängen, aber eigentlich bin ich eine sehr private Person", erzählt Ana Ivanovic im Gespräch mit dem Ex-Fußballer Slaven Bilic (58). Social-Media-Plattformen wie Instagram sehe sie zum Teil als Bereicherung, um Kontakte zu pflegen. Zudem mache es ihr Freude, die Fans mit gelegentlichen Beiträgen an ihrem Alltag teilhaben zu lassen, erzählt sie im Podcast " ". Vor Kurzem teilte Ivanovic beispielsweise private Fotos, . Abgesehen von solchen Momentaufnahmen möge es die Ex von Bastian Schweinsteiger (42) nicht, "ihr Leben mit irgendjemandem zu teilen". Dennoch fühle sich Ivanovic oft dazu gedrängt: "Wenn du heutzutage nichts postest, dann existierst du nicht."

Jetzt bemängelt die Serbin offen, wie sich viele Menschen auf Social Media präsentieren. "Jeder kann das eigene Narrativ so ändern, wie er will. Ich finde, das ist nicht richtig. Die Leute zeigen sich komplett anders, als sie sind. Sie leben ein Fake-Leben."

Ana Ivanovic missfällt, wie sich viele Menschen online präsentieren. © imago/Bestimage

Schweinsteiger-Ex ganz kritisch: "Alles ist Selbstvermarktung"

Ana Ivanovic ist sich demnach sicher: Die Inszenierungen vieler Social-Media-Nutzer basieren auf Lügen. Diese vermeintliche Fake-Welt hat sie offenbar satt: "Alles ist nur ein gewolltes Narrativ. Alles ist Selbstvermarktung. Die Menschen können auf Instagram sagen, was sie wollen. Die Geschichte muss nicht wahr sein, und das ist die entscheidende Sache. Wenn man hinter die Fassade blickt: Was bleibt dann an Wahrheit übrig?"

Der Ex-Sportlerin sei bewusst, dass man nicht einzelne Personen dafür anprangern dürfe, sich online falsch darzustellen. Vielmehr scheint Ivanovic das Phänomen als gesamtgesellschaftliches Problem zu sehen. "Heutzutage leben die Menschen eben für Äußerlichkeiten. Keiner schenkt mehr der wichtigsten Sache im Leben Beachtung – nämlich dem, was man in sich trägt. Nur das ist es, was einen das ganze Leben lang begleitet."

Ana Ivanovic postet regelmäßig auf Social Media. Dabei ist sie eigentlich kein Fan davon, "ihr Leben mit irgendjemandem zu teilen". © imago/GEPA pictures

Ana Ivanovic zieht Fazit: "Jeder urteilt über andere"

Social Media habe zudem eine weitere negative Verhaltensweise von Menschen befeuert. "Keiner schaut mehr nach sich selbst, jeder schaut lieber auf andere. Und jeder urteilt über andere, indem man mit dem Finger auf andere zeigt", kritisiert Ana Ivanovic. "Das ist es, was mir am meisten zu schaffen macht. Nicht weil ich mich damit ständig auseinandersetze, aber es ist eben hart, dass Menschen nicht nach sich selbst schauen wollen."

Die Ex von Bastian Schweinsteiger sei froh, dass sie sich zu ihren aktiven Zeiten als Sportlerin noch nicht allzu sehr mit Social Media auseinandersetzen musste. Ivanovic stand von 2003 bis 2016 als Profi auf dem Tennisplatz. Ihr Fokus lag damals stets auf dem Sport, so die Serbin. Es wäre ihr zusätzlich "sehr schwergefallen", ständig ihre Online-Präsenz im Auge zu behalten, ist sie sich sicher. In ihrem Fall hätte dies den ohnehin hohen Druck, den man als Profisportler spürt, noch weiter verstärkt.