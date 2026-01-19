Das dramatische Ehe-Aus bei Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger schockierte Fans und mediale Beobachter. Doch von schönen Erinnerungen mit ihrem Ex will die einstige Tennisspielerin nichts mehr wissen. Zumindest nicht in den sozialen Medien.

Ana Ivanovic (38) und Bastian Schweinsteiger (41) sind seit 2025 kein Paar mehr. Doch die einstigen Profisportler verbrachten einige schöne Jahre miteinander – auch drei Söhne gingen aus der Ehe hervor. Trotzdem zeigt Ivanovic ihrem Ex jetzt die kalte Schulter. Rückblickend schenkt sie Schweinsteiger keine Beachtung mehr.

Ana Ivanovic blickt zurück: Keine Spur von Bastian Schweinsteiger

Bilder sagen mehr als tausend Worte – vor allem, wenn sie fehlen. Im Rahmen eines aktuellen Social-Media-Trends blickt Ana Ivanovic auf das Jahr 2016 zurück. Die einstige Tennisspielerin hat auf Instagram eine Fotostrecke veröffentlicht, die schöne Erinnerungen und Erlebnisse von vor zehn Jahren zeigt.

Auf den Schnappschüssen ist Ivanovic auf dem Tennisplatz und am Strand zu sehen – Urlaubsbilder mischen sich mit sportlichen Rückblicken. Doch private Höhepunkte mit ihrem Ex bleiben außen vor. Gemeinsame Schnappschüsse mit Bastian Schweinsteiger sucht man vergebens, obwohl die beiden einst gern Pärchenfotos veröffentlichten.

Klare Botschaft: Erinnerungen an Hochzeit ignoriert

Besonders bitter: 2016 war für Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger ein schicksalhaftes Jahr. Im Juli desselben Jahres gab sich das Ex-Paar das Jawort. Eine Zeit voller Liebe und Nähe. Doch im Instagram-Rückblick werden gemeinsame Glücksmomente mit Schweinsteiger jetzt ignoriert. Was wohl Ivanovics Promi-Ex darüber denkt?

Bastian Schweinsteiger zieht gleich

Auch Bastian Schweinsteiger macht beim Online-Trend mit und blickt auf das Jahr 2016 zurück. Der 41-Jährige zeigt sich an der Seite von einstigen Fußballerkollegen wie Thomas Müller (36) oder Wayne Rooney (40) und neben Kindheitsfreunden wie Felix Neureuther (41). Von Ex-Partnerin Ivanovic keine Spur! Wie die 38-Jährige klammert auch Schweinsteiger das gemeinsame Eheglück im Posting aus.

"Natürlich wollte ich eine eigene Familie und Kinder haben"

Klar ist, Ivanovic spielte eine sehr große Rolle in Schweinsteigers Leben. Und auch der 41-Jährige prägte seine heutige Ex-Partnerin in den gemeinsamen Jahren sehr. Ana Ivanovic verriet im vergangenen November über frühere Sehnsüchte: "Natürlich wollte ich eine eigene Familie und Kinder haben. Das war immer ein Traum von mir."