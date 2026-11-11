Schweinsteiger-Ex Ana Ivanovic blickt zurück: "Panik hat übernommen"

Ana Ivanovic hatte es im Leben nicht immer leicht. Offen spricht die Ex von Bastian Schweinsteiger über Momente der Panik. Auch verrät die Serbin, welche Entscheidung sie bis heute nicht bereut.

Im Dezember 2016 zog Ana Ivanovic einen Schlussstrich und beendete ihre Tenniskarriere mit 29 Jahren. Im März 2018 wurde sie dann erstmals Mutter. Ihre Kinder wurden fortan zum Mittelpunkt in Ivanovics Leben, wie die Abendzeitung berichtete. Auf ihre Zeit als Profisportlerin blickt die Serbin oft mit einem lachenden Auge zurück. Doch längst nicht alles war nur von schönen Momenten geprägt.

Ana Ivanovic bereut Karriere-Aus nicht: "War endlich vorbei"

Im Gespräch mit Ex-Fußballer Slaven Bilic betont Ivanovic, sie habe die Entscheidung nie bereut, ihre Karriere eigenmächtig beendet zu haben. "In den ersten Jahren danach wollte ich keinen Tennisschläger mehr in die Hand nehmen", stellt die Dreifach-Mama klar. Die Zeit als Profisportlerin habe sie "wirklich nie vermisst" – mit ihrer beruflichen Vergangenheit scheint sie längst abgeschlossen zu haben. Ivanovic selbst hat eine Vermutung, woran das liegen könnte: "Ich verbrachte in Wahrheit einen so großen Teil meiner Karriere damit, gegen mich anzukämpfen, weil ich eben immer im Spotlight war. Und dieser Teil in meinem Leben war endlich vorbei."

Schweinsteiger-Ex über Panik auf dem Tennisplatz: "Von Angst überwältigt"

"In den letzten Jahren meiner Karriere habe ich an starken Panikattacken gelitten, sobald ich den Tennisplatz auch nur betrat", meint Ana Ivanovic im Podcast " ". Zudem erklärt sie offen: "Ich habe da fast nie so wirklich darüber geredet. (...) Die Menschen um mich herum fragten dann ständig: 'Was passiert mit ihr? Warum kollabiert sie plötzlich inmitten des Spiels?' Der Grund war: Die Panik hat dann übernommen."

Heute kann Ana Ivanovic strahlen. Doch während ihrer Zeit als Tennisprofi war ihr nicht immer zum Lachen zumute. © imago/Bestimage

In diesen Momenten habe sich die Ex-Partnerin von Bastian Schweinsteiger oft wie gelähmt gefühlt. "Ich konnte auf dem Platz nicht weitermachen, weil ich von der Angst überwältigt war", weiß Ivanovic rückblickend. Auf der einstigen Tennisspielerin lastete ein großer Druck. 2008 war sie zeitweise an der Spitze der Weltrangliste. Als der Erfolg nachließ, war der Anspruch groß, wieder zu alter Stärke zu finden. Diese Erwartungshaltung ging an der Serbin offenbar nicht spurlos vorbei.

Freude am Tennis nicht verloren: "Wollte einfach nur spielen"

Ihre Zeit als Tennisprofi hat Ivanovic demnach nicht nur positiv in Erinnerung. Doch die Begeisterung für den Sport an sich habe sie nie verloren. "Ich liebe es bis heute, Tennis zu schauen", erzählt die Dreifach-Mama stolz im Gespräch mit Slaven Bilic. Nachdem sie in den ersten Jahren nach ihrem Karriere-Aus selbst nicht mehr spielen wollte, fand Ivanovic auch wieder Freude daran, den Schläger in die Hand zu nehmen. Beim "Women's Legends"-Turnier bei den French Open im Juni stand sie wieder auf dem Tennisplatz. "Es war wundervoll, wieder Teil davon zu sein", schwärmt die Serbin.

Zurück auf dem Tennisplatz: Ana Ivanovic im Sommer 2026. © imago/Hartenfelser

Anstelle von Verbissenheit und unerschütterlichem Siegeswillen stand beim "Women's Legends"-Turnier der Spaß im Vordergrund. Das habe Ana Ivanovic sehr gefallen. "Ich wollte nicht wie früher gegen jemanden antreten. Ich wollte einfach nur spielen", sagt sie.