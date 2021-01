Schwangere Influencerin Emily Mitchell (36) stirbt am Esstisch: Todesursache steht fest

Emily Mitchell erwartete ihr fünftes Kind, als sie plötzlich am Frühstückstisch zusammengebrochen und gestorben ist. Jetzt steht die Todesursache der Influencerin fest.

Am Frühstückstisch verliert Influencerin Emily Mitchell (36) das Bewusstsein und stirbt. Was ist die Ursache für den plötzlichen Tod?

Am 22. Dezember ist die schwangere Influencerin Emily Mitchell überraschend gestorben. Die Fünffach-Mama saß mit ihrer Familie am Frühstückstisch, als sie plötzlich zusammenbrach. Für die 36-Jährige und ihr ungeborenes Kind kam jede Hilfe zu spät. Ihr Ehemann hat nun die Todesursache mitgeteilt.

Schwangere Influencerin stirbt an Lungenembolie

Die Ursache für den plötzlichen Tod von Emily Mitchell sei eine Lungenembolie gewesen, wie ihr Ehemann Joe auf der Plattform " " erklärt: "Vor einigen Tagen erfuhren wir vom State Medical Examiners Office, dass die offizielle Todesursache eine Lungenembolie war." Ursache dafür kann ein Blutgerinnsel sein, dass durch eine Bein- oder Beckenarterie gelöst und in die Lunge geschwemmt wird. Dabei werden Gefäße verschlossen, was zu einem gefährlichen Herz-Kreislauf-Stillstand und zum Tod führen kann.

Familie trauert um Emily Mitchell

"Wir vermissen Mama so sehr, aber wir haben auch Frieden und Freude als Gläubige, weil wir wissen, dass sie in der Gegenwart ihres Erlösers wirklich an einem besseren Ort ist und Jesus schon in jungen Jahren vertraut hat", schreibt die trauernde Familie auf der Spendenseite für die verstorbene Emily Mitchell. Unterstützer haben den Hinterbliebenen bereits 175.000 Dollar (Stand 15.01.2021) gespendet.

In ihrem letzten Instagram-Posting vom 8. Dezember 2020 erklärte die 36-Jährige, dass sie sich auf ihr fünftes Kind freue und es per Kaiserschnitt zur Welt kommen solle: "Es ist egal, wie sie auf die Welt kommen. Es ist nur wichtig, dass sie auf die Welt kommen. Und dass sie unglaublich geliebt werden."

Der Influencerin folgten auf ihrem Instagram-Blog "The Hidden Way" über 150.000 Abonnenten, die sie mit Bastel- und Erziehungstipps versorgte.