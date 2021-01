"Beschütze uns!": Céline Dion postet Brief an verstorbenen Ehemann

Sängerin Céline Dion hat ihrem verstorbenen Ehemann, Produzent René Angélil, anlässlich seines Todestags einen rührenden Brief geschrieben.

Der kanadische Superstar Céline Dion (52, ) hat seinem verstorbenen Ehemann, dem kanadischen Produzenten René Angélil (1942-2016), anlässlich seines fünften Todestages einen rührenden Brief geschrieben und diesen . Dazu postete die Sängerin ein Foto von sich und Angélil, das sie händchenhaltend mit dem Meer im Hintergrund zeigt.

"René, es ist schon fünf Jahre her... Es gibt keinen Tag, an dem wir nicht an dich denken", heißt es in dem Brief, den Dion sowohl auf Französisch als auch auf Englisch schrieb. "Wir bitten dich jetzt mehr denn je, uns zu führen, uns zu beschützen und weiterhin über uns zu wachen. Und wir beten, dass du deine Liebe auf die ganze Welt scheinen lässt, auf all jene, die in diesem Moment unglaublich schwierige Zeiten durchleben", so die Künstlerin. "Du bist für immer in unseren Herzen und in unserem Leben. Wir lieben dich, Celine, René-Charles, Nelson und Eddy xx...", schließt sie ihren Post.

Céline Dion und René Angélil waren von 1994 bis zu seinem Krebstod im Jahr 2016 verheiratet. Das Paar bekam drei Söhne (geb. 2001 und 2010, Zwillinge).