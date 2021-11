Schocknachricht für Dany Michalski: Moderatorin erneut an Brustkrebs erkrankt

Dany Michalski ist zum zweiten Mal innerhalb von zehn Jahren an Brustkrebs erkrankt. Wie geht es der Moderatorin und warum will sie keine Chemotherapie machen?

Dany Michalski ist erneut an Brustkrebs erkrankt.

2011 bekam Dany Michalski die Diagnose Brustkrebs. Nach einer Operation und alternativmedizinischen Behandlungen galt sie eigentlich als krebsfrei. Doch jetzt ist die Moderatorin erneut erkrankt.

Dany Michalski erneut an Brustkrebs erkrankt: Wie geht es der Moderatorin?

Im Gespräch mit den RTL-Moderatoren Kena Amoa und Tanja Bülter erklärt Dany Michalski, die 2014 durch ihre Teilnahme bei "Der Bachelor" bekannt wurde, wie sie mit diesem erneuten Schicksalsschlag umgeht. "So eine Diagnose ist immer ein Schock", sagt sie dazu. Jedoch habe sie sich nicht auf die Krebs-Nachricht konzentrieren können, da zum gleichen Zeitpunkt ihre Mutter schwer verunglückte. "Ich war so bei Mama und auch traurig und mit den Tränen bei ihr, dass ich emotional gar keinen Platz für mich hatte."

Im Vergleich zu ihrer ersten Diagnose, wo sie "in ein Loch gefallen" sei, fühle sie sich dieses Mal jedoch besser vorbereitet. "Dadurch, dass ich so gut vernetzt bin in dieser Medizinbranche [...] hab ich mich sehr aufgefangen gefühlt." 2011 habe sich Dany Michalski von der Situation überfordert gefühlt, doch jetzt sei es "um einiges leichter", wie sie betont.

Warum will Dany Michalski will keine Chemotherapie?

Bereits bei ihrer ersten Brustkrebserkrankung verzichtete die Moderatorin nach der Operation auf eine Chemotherapie und setzte stattdessen auf Behandlungen der Alternativmedizin. Auch heute will sie keine Chemotherapie, wie sie RTL erzählt. "Ich hab immer das gleiche Gefühl gehabt bei der Chemo: Ich kann es mir nicht vorstellen, mich auf die Liege zu liegen und es tatsächlich passieren zu lassen. Ich hab jedes Mal einen Weinkrampf bekommen." Derzeit erhält Dany Michalski eine Strahlentherapie.

Das sagt der Arzt von Dany Michalski zu der Behandlung ohne Chemotherapie

Um den Brustkrebs zu besiegen, will die Moderatorin mit ayurvedischen Ärzten zusammenarbeiten und vor allem Kräuter, Tees und Wurzeln zur Behandlung einsetzen. Ihr Arzt, der ihr zu einer Chemotherapie geraten hat, zeigt sich davon jedoch nicht begeistert. "Ich habe Bauchschmerzen, wenn Dany keine Chemo macht", sagt der Arzt dazu. "Ich habe immer noch die Hoffnung, dass wenn sie die Strahlentherapie gut verträgt, dass dann auch der Weg Richtung Chemotherapie geebnet sein könnte."

Ob Dany Michalski ihr Vertrauen tatsächlich auf die Alternativmedizin legt oder sich doch noch für eine klassische Behandlung gegen den Brustkrebs entscheidet, bleibt abzuwarten.