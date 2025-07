Schock für Prinzessin Kate: Ihre Assistentin soll gekündigt haben

Sie haben beruflich und privat so viel durchgemacht: Nun will Natasha Archer sich angeblich selbstständig machen und ihren Posten an der Seite von Prinzessin Kate räumen.

(rho/spot) | 09. Juli 2025 - 22:01 Uhr

Prinzessin Kate (l.) soll sich von ihrer langjährigen Assistentin Natasha Archer verabschieden müssen. © ddp / ddp/CAMERA PRESS/ROTA

Nach 15 gemeinsamen Jahren soll Prinzessin Kate (43) einen herben Verlust verkraften müssen: Ihre persönliche Assistentin verlässt angeblich den Palast, um ein eigenes Unternehmen zu gründen. Natasha Archer (37) möchte der Berichterstattung des zufolge eine neue berufliche Richtung einschlagen. Als rechte Hand der Ehefrau von Prinz William (43) ist Natasha Archer ein unschätzbares Mitglied des Privathaushalts des Thronfolger-Paares. Nun habe sie sich entschlossen, ihre Rolle im Kensington Palast aufzugeben, um ihre eigene Beratungsfirma zu gründen. Kate und William sollen ihr alles Gute für ihre berufliche und private Zukunft wünschen. Archer kam 2010 als persönliche Assistentin von Prinzessin Kate und Prinz William ins Königshaus. Sie wurde zu einem festen Bestandteil von Kates innerem Kreis. 2022 wurde sie befördert: Die Rolle der Senior Private Executive Assistant umfasste laut ihrem aktuellen LinkedIn-Profil die Verwaltung von "Kleidung, Terminkalender und Projekten". Aber auch als Kates inoffizielle Stylistin ist sie bekannt. Sie soll maßgeblich an der Zusammenstellung von Kates Garderobe für unzählige royale Auftritte beteiligt sein. Archer trug dazu bei, Kate zur Stilikone zu machen. Zuletzt wurde die Prinzessin von Wales für ihren gestrigen Auftritt beim Staatsbankett anlässlich des Besuchs des französischen Präsidentenpaares Emmanuel (47) und Brigitte Macron (72) in Modekreisen gefeiert. Für den feierlichen Abend auf Schloss Windsor wählte sie ein tiefrotes Kleid, von Givenchy entworfen wurde und das sie stolz auf der offiziellen des Prinzenpaares postete. Tagsüber trug sie einen Zweiteiler in Puderrosa von Dior. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert Außerdem arbeitete die 37-Jährige mit Kate daran, viele ihrer Kleider zu recyceln und umweltbewusster zu gestalten. So lieh sich die Prinzessin für die Earthshot Prize Awards in Boston 2022 ein neongrünes Kleid von der Verleihplattform HURR. Archer war mehr als nur eine Assistentin In ihrer Funktion als persönliche Assistentin ist sie an der Seite von Kate um die Welt gereist und hat die Prinzessin 2016 sogar auf eine anstrengende fünfstündige Wanderung in Bhutan begleitet. Sie stand ihr nach den Geburten ihrer Kinder zur Seite und auch während der aufwühlenden Zeit nach der schockierenden Krebsdiagnose. Im Jahr 2019 wurde die zweifache Mutter und Ehefrau des königlichen Fotografen Chris Jackson mit dem Königlichen Viktorianischen Orden für ihre Dienste im Königshaus ausgezeichnet. Zu der Personalie hat sich der Palast bislang nicht offiziell geäußert.