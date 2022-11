Schnipp schnapp: Heidi Klum hat bei Tom die Schere angesetzt

Heidi Klum hat sich bei ihrem Mann Tom Kaulitz als Friseurin versucht. Das Endergebnis versetzte dem "Tokio Hotel"-Gitarristen zunächst einen kleinen Schock, denn mit so einem haarigen Aderlass hatte er nicht gerechnet.

So lange hat Tom Kaulitz seine Haare nun nicht mehr.

Tom Kaulitz (33) hat mächtig Haare lassen müssen. Schuld daran trägt seine Ehefrau Heidi Klum (44), die zur Schere gegriffen und sich der Männermähne gewidmet hat. Zum Missfallen ihres Gatten hat sie dabei ziemlich gut abgeschnitten.

"Guck dir mal meine Haare an. Die sind einen halben Meter abgeschnitten", zeigt sich der "Tokio Hotel"-Musiker sichtlich erregt in der aktuellen Folge des Podcasts "Kaulitz Hills", den der 33-Jährige gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Bill betreibt.

Heidi verpasst ihrem Tom eine neue Frisur

Und es war wohl nicht das erste Mal, dass Heidi Klum ihrem Tom eine neue Frise verpasst hat. "Meine Frau liebt es ja, mir die Haare zu schneiden. Wenn ich irgendwo anders hingehen würde, wäre dicke Luft", so der 33-Jährige weiter.

So habe er seine Frau darum gebeten, ihm die Spitzen zu schneiden. Doch diesmal scheint das einstige Supermodel mit der Schere etwas übers Ziel hinausgeschossen zu sein: eine radikale Haarkürzung war das Endergebnis.

24 Zentimeter Haarpracht sind dem klumschen Scherenschnitt zum Opfer gefallen. Selbst Zwillingsbruder und "Tokio Hotel"-Frontmann Bill zeigt sich ob der brüderlichen "Kurzhaarfrisur" etwas geschockt: "Ich dachte, die sind nur nach hinten gefallen", so der Sänger frotzelnd im Podcast.

Haare nun deutlich kürzer

Doch wie sieht Tom Kaulitz denn nun aus? Auf einem Ankündigungspost der Band zu einer neuen Folge des "ZDF Magazin Royale" mit Jan Böhmermann bei Instagram zeigt sich das ganze Ausmaß von Klums Schnippschnapp-Aktion:

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Der Haarschopf ist deutlich kürzer, die Haare reichen nun nicht mal mehr ganz bis zur Schulter, was den 33-Jährigen vor ungewohnte Probleme stellt: "Ich will mir einen Zopf machen, aber das geht gar nicht mehr", so der "Tokio Hotel"-Gitarrist.