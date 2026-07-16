Schlagerstar packt aus: Jürgen Drews weint wegen Tochter

Jürgen Drews kommen wegen Tochter Joelina die Tränen. Die Sängerin spricht darüber, wie sie ihren berühmten Vater übertreffen konnte. Auch verrät die Münchnerin der AZ, welche Sorgen sie plagen.

Jürgen Drews zog sich 2023 von den großen Bühnen zurück. In der von Florian Silbereisen moderierten Sendung "Der große Schlagerabschied" hatte der beliebte Sänger seinen Abschied gefeiert. Doch komplett ruhig ist es um ihn nicht geworden. Im vergangenen Herbst veröffentlichte der 81-Jährige ein Best-of-Album, auf dem auch seine Tochter Joelina zu hören ist. Diese ist in die Fußstapfen ihres Vaters getreten und hat sich als Schlagerstar etabliert. Nach längerer Zeit präsentiert sie nun einen neuen Song. Die Veröffentlichung war aber mit Sorgen verbunden.

Joelina Drews veröffentlicht Song: "Ich hatte Angst"

Am 10. Juli kam Joelina Drews' neues Lied " " auf den Markt. Es handelt sich um eine eigene, überarbeitete Version des gleichnamigen Tracks ihres Vaters (veröffentlicht 1996). Die AZ hat mit der Sängerin über die Neuinterpretation von "Durch und Durch" gesprochen. Die Münchnerin verrät, sie habe sich vor der Reaktion des Schlagerpublikums gefürchtet. Da das Lied ein Cover von Jürgen Drews ist, hatte sie "Angst, dass die Leute dann automatisch den Song nur darauf reduzieren". Doch die Sorge war unbegründet: "Ich bekomme gerade ganz viel Support!"

Jürgen Drews weint wegen Tochter: "Der hatte wirklich Tränen in den Augen"

Auch im Podcast " " spricht Joelina Drews mit Schlagerkollege Lucas Cordalis über den neuen Song. Dabei kündigt ihr Gesprächspartner an, er wolle einen "kleinen Behind-the-Scenes-Moment" offenbaren. "Auch wenn das Management da draußen mit Argusaugen darauf achtet, dass wir nichts verraten, was man vielleicht nicht nach draußen bringen darf", murmelt der Sohn von Costa Cordalis (†). Der Sänger habe ein Video gesehen, in dem Joelina ihrem Vater das Lied vorspielt. "Und der hatte wirklich Tränen in den Augen und war richtig berührt."

Im Clip, den Joelina via veröffentlichte, sitzt sie mit Papa Drews im Auto. Sie präsentiert ihr Werk und sorgt bei Jürgen offensichtlich für starke Gefühle, wie Bilder zeigen.

Joelina Drews spielt ihren neuen Song vor. Ihr berühmter Vater ist sichtlich gerührt. © Screenshot/Instagram/ichbinjoelina

Neuer Song von Joelina Drews: Wie sie ihren Vater aussticht

Joelina Drews kann sich noch genau an die Situation erinnern. In gewisser Weise habe sie ihren Vater sogar musikalisch übertroffen. "Mein Papa war so süß. Er hat einfach gesagt, er findet das Lied besser als seine eigene Version", erzählt die 30-Jährige stolz im Podcast. "Das war das größte Kompliment. Das hat mich wirklich so berührt, dass er das gesagt hat und dass er auch so emotional wurde. Und ja, ich freue mich sehr darüber." Die Meinung von Jürgen Drews ist seiner Tochter offenbar sehr wichtig und sein Lob scheint ihr viel zu bedeuten.

Joelina und Jürgen Drews sind privat und musikalisch eng verbunden. © imago/Jan Huebner

"Durch und Durch": So entstand die neue Version von Joelina Drews

Im Gespräch mit Lucas Cordalis schildert Joelina Drews außerdem, wie die Neuinterpretation von "Durch und Durch" entstanden ist. Sie habe im vergangenen Jahr ein Video gefunden, in dem sie sich als junges Mädchen erkannt hat: "Wo ich ganz klein war und meine allerersten Schritte gemacht habe. Und das war backstage bei einem Auftritt von meinem Papa, wo er mit dem Song 'Durch und Durch' das erste Mal aufgetreten ist." Als Joelina das Lied gehört hat, sei schnell klar gewesen, dass sie etwas Eigenes daraus machen will.

Joelina und Jürgen Drews: Auch musikalisch eng verbunden

Joelina und Jürgen Drews sind nicht nur privat, sondern auch beruflich eine Einheit. Das Vater-Tochter-Gespann arbeitet immer wieder für musikalische Projekte zusammen. Am 31. Oktober 2025 erschien Jürgens Best-of-Album "80 Jahre König von Mallorca". Teil der Platte ist unter anderem der Song "Herzmelodie", für den der Schlagerstar und seine Tochter zuletzt gemeinsam im Tonstudio standen. Ob es bald zu einer nächsten Zusammenarbeit kommt? Die Fans würden sich sicherlich freuen.