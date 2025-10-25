Jürgen Drews' Tochter: Bilder zeigen Tränen und Trauer

Jürgen Drews und seine Tochter Joelina haben ein enges Verhältnis. In einem Video zeigt die Sängerin nun sehr private Momente mit ihrem Vater – es wird emotional und es fließen die Tränen. Was hat es damit auf sich?

Schlager-Ikone Jürgen Drews (80) lebt seit dem vergangenen Jahr in München und könnte wohl nicht glücklicher sein. Der Sänger und seine Frau Ramona (52) zogen in die Isar-Metropole, um näher bei Tochter Joelina (30) zu wohnen, die München schon länger ihre Heimat nennt. Drews und sein Kind haben ein sehr enges Verhältnis und der 80-Jährige ist ein großer Fan von Joelina, die wie er selbst Musikerin ist. Jetzt überrascht die Sängerin mit einem emotionalen Video, welches sie online zur Schau stellt. Darin zu sehen: private Momente mit ihrem Vater und fließende Tränen.

Jürgen Drews' Tochter zeigt emotionales Video: "So viele Erinnerungen"

Den Video-Clip präsentiert Joelina Drews ihren Fans in einem Instagram-Posting. Er zeigt einzelne Kindheitsaufnahmen der Sängerin, in denen auch ihr Vater immer wieder auftaucht. In einem Moment genießt das Vater-Tochter-Gespann beispielsweise einen Sommertag am Meer – im nächsten albern die junge Joelina und ihr Papa im heimischen Wohnzimmer umher. "Es gibt so viele Augenblicke und Erinnerungen, die ich nie missen möchte. Das größte Geschenk im Leben ist die Liebe. Und eine Familie, die dir diese Liebe schenkt", kommentiert die Tochter von Jürgen Drews im Video.

Bei Jürgen Drews kullern die Tränen: Video zeigt Trauer-Moment

Ein Ausschnitt im Clip zeigt zudem den gemeinsamen Auftritt von Jürgen und Joelina Drews beim "großen Schlagerabschied" im Jahr 2023. Im Rahmen des Events sagte der "König von Mallorca", traurig gestimmt, zu den großen Showbühnen Deutschlands "Lebewohl". Wie im Videozusammenschnitt von Joelina zu sehen ist, kullerten bei ihrem Vater die Tränen, als er der heute 30-Jährigen beim Singen zuschaute. Ein emotionaler Moment, wie das weinende Gesicht von Jürgen Drews verdeutlicht. Viele weitere rührende und auf Kamera festgehaltene Momente sind im Clip zu bestaunen.

Joelina Drews über "Herzmelodie": "Ein Stück Liebe und Erinnerung"

Doch warum blickt Joelina Drews im Instagram-Beitrag auf gemeinsame Erinnerungen mit ihrem Papa zurück? Tatsächlich gibt es für das Posten des Videozusammenschnitts einen ganz bestimmten Grund. Die Tochter von Jürgen Drews kündigt mit dem Clip einen gemeinsamen Song mit dem Schlagerstar an. Das Lied trägt wohl den Namen "Herzmelodie" – für Joelina ist es "ein Stück Liebe und Erinnerung". Sie schreibt zum Posting: "Dieser Song ist für alle, die wir im Herzen tragen."

Jürgen Drews mit neuem Album: "80 Jahre König von Mallorca"

Jürgen Drews veröffentlicht am 31. Oktober ein Best-of-Album mit dem Titel "80 Jahre König von Mallorca". Seine Tochter verriet bereits vor Kurzem im Interview mit der AZ: "Vielleicht ist da auch der ein oder andere Song mit mir drauf – auch ein komplett neuer, den wir geschrieben haben." Ob sie mit dem neuen Lied auf "Herzmelodie" anspielte? Davon ist wohl auszugehen.

Joelina Drews postet ein Video auf Instagram, in dem ihr Vater Jürgen Drews zu sehen ist, wie er beim "großen Schlagerabschied" (ARD) weint. © Instagram/ichbinjoelina

Jürgen Drews: So wirkt sich seine Krankheit auf den Alltag aus

Obwohl sich Jürgen Drews 2023 also von den großen Bühnen verabschiedete, ist es musikalisch längst nicht ruhig um ihn geworden. Mit dem kommenden Album macht er seinen vielen Fans ein Geschenk. Doch dass er noch immer musikalisch abliefern kann, ist für den 80-Jährigen wohl nicht selbstverständlich. Drews leidet an der Nervenerkrankung Polyneuropathie – Symptome wie Muskelschwäche begleiten den Schlagerstar im Alltag. Umso glücklicher stimmt es ihn sicherlich, dass er an der Seite von Joelina noch immer seiner großen Leidenschaft – dem Singen – nachgehen darf.