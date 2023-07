Schlagerstar Michael Holm wird 80 und veröffentlicht seine Biografie: "Ich habe großes Glück"

Der Schlagerstar Michael Holm wird 80 – und macht seiner Frau Bimbi in der AZ eine Liebeserklärung. Außerdem spricht er über seine Autobiografie "Rückkehr nach Mendocino".

Am Samstag, 29. Juli, wird Schlagerstar Michael Holm 80 Jahre alt. Die AZ besuchte ihn in seinem Haus in Weilheim. Hier lebt er mit Ehefrau Beate, Molosser-Boxer Gustl und wechselnden Pflegehunden, schließlich ist "Bimbi" (wie seine Frau seit ihrer Modelzeit von allen genannt wird) Tiertrainerin.

Trüffeltörtchen, Kaffee und Schinken mit Melone: Beim vorgezogenen Geburtstagsinterview mit der AZ resümiert der Schlagersänger, Songwriter, Texter, Musiker und Musikproduzent (mit eigenem Musikverlag "Autobahn Musik") seine Erfolge im Showbusiness und schwärmt von seiner Frau.

AZ: Lieber Herr Holm, fast 80 Jahre auf dieser Welt, wie fühlt sich das an?

MICHAEL HOLM: Wie immer, nur die Zahl an sich bringt einen zum Grübeln! Als ich 50 war, kamen mir 80-Jährige uralt vor. Jetzt bin ich es selbst gleich. Und was soll ich sagen: Die Erde dreht sich weiter, alles ist wie immer, nur die Kinder sind größer geworden. Daran merkst du: Das Leben hat keine Treppen, keine Stufen, keine Absätze, alles fließt, immer weiter. Auch bei mir: Vor drei Wochen kam mein Buch auf den Markt, am 21. Juli erscheint mein Jubiläumsalbum "Allein mit dir" bei Electrola/Universal.

"Tränen lügen nicht"-Sänger Michael Holm gibt Lesungen: "Für mich Neuland"

Ihre Hit-Erfolge – Ohrwürmer wie 1969 "Mendocino" (fast zwei Millionen mal verkauft), 1970 "Barfuß im Regen" oder 1974 "Tränen lügen nicht" – machten Sie quasi über Nacht zum Superstar und werden bis heute gespielt.

Der GEMA sei Dank, da verdiene ich bis heute noch ein bisschen mit (lacht). Ansonsten bin ich fast den Sommer ausgebucht, TV-Auftritte, Gigs. Im Winter geht es los mit den Lesungen – für mich Neuland.

Michael Holm sitzt im Jahr 1971 an seinem Klavier. © dpa

Also gibt es bei Ihnen keinen Stillstand. Erzählen Sie mal, wie Ihre Autobiografie "Rückkehr nach Mendocino" (Hoffmann & Campe) entstanden ist.

Angefangen haben wir während der Pandemie, der Autor Michael Kernbach ist es guter Freund von mit, ich habe ihn über Guildo Horn kennengelernt. Kerni kam irgendwann an und sagte: "Alter, lass uns mal ein Buch über dich schreiben." Er schleifte einen Agenten an, hat ein Exposé verfasst – und zack: Saßen wir nächtelang hier zusammen, haben über mein Leben gesprochen und er hat alles aufgeschrieben.

Michael Holm will in seiner Biografie nicht nachtreten: "Mein Buch ist keine Abrechnung"

Schmutzige Wäsche haben Sie dabei nicht gewaschen?

Nein, wozu? Das ist alles Schnee von gestern. Mein Buch ist keine Abrechnung, ich decke nichts auf. Könnte ich, mache ich aber nicht. Ich will ja nicht den Prinz Harry geben. Ich habe mich bewusst auf die Dinge konzentriert, an die mich gerne erinnere. Vieles aus meinem Erinnerungsbuch würde ich gerne noch einmal erleben. Zum Beispiel durfte ich mit meinem Freund Christian Anders Urlaub bei Weltstar Sean Connery auf Marbella machen, unvergesslich. Sean besaß ein Riesengrundstück mit eigener Küste und war der großzügigste und souveränste Mensch, den ich je kennengelernt habe. Außer meiner Bimbi natürlich!

Klingt nach einer Liebeserklärung an Ihre Frau, mit der Sie seit 1991 verheiratet sind.

Ist es auch! Bimbi hält den Laden zusammen, hat voll den Durchblick, kümmert sich um mich und verwöhnt mich. Und im Zweifelsfall dämpft sie auch mal extreme charakterliche Eigenschaften ihres Ehegattens. Bimbi ist eine von diesen außergewöhnlichen Frauen, die alles im Griff haben, da habe ich großes Glück. Ich hätte ganz große Probleme, das Leben, das so angenehm auf Schienen läuft, allein zu führen. Ohne Bimbi wären die Schienen weg, dann kämen die Schlaglöcher.

Das Geheimnis von Michael Holms Fitness: Weite Touren mit Hund Gustl durch den Bergwald

Sie sind noch immer rank und schlank. Wie schaffen Sie das?

Viel Bewegung und Sport. Ich geh ins Fitnessstudio mit einem sehr guten Freund, wir motivieren uns gegenseitig, das ist wichtig. Und ich marschiere mit unserem Hund Gustl durchs Moos, radle weite Strecken durch unseren Bergwald.

Mit seinen Liebsten: Michael Holm und seine Frau Bimbi mit ihren Kindern Anna und Max – und Hund Fussel. © Schneider-Press/Erwin Schneider

Wie wird Ihr Ehrentag gefeiert?

Mit 60 bis 70 Leuten in einem Gasthaus in der Nähe, mit Familie, unseren Kindern, die beide in München leben, Anna ist Lehrerin und Max arbeitet in der Technologiebranche, und lieben, langjährigen Freunden und Weggefährten.

Ihr Geburtstagswunsch?

Gesundheit, Glück und Zufriedenheit für meine Familie. Und noch eine Trüffeltorte, ich liebe das Zeug.