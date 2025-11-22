Andy Borg bangt beim "Schlager-Spaß": "Ist das jetzt unhöflich?"

"Schlager-Spaß"-Reporterin Anna-Lena Dörr (44) fing die Promis am Spendentelefon ab - als sie plötzlich auf Heidi Klum (52) und Tom Kaulitz (36) zu sprechen kam.

Bei der "Schlagerspaß"-Ausgabe für den guten Zweck begrüßte Gastgeber Andy Borg (65) nicht nur viele Musiker, sondern auch zahlreiche prominente Gäste am Spendentelefon sowie viele Helferinnen und Helfer, die mit Projekten und Aktionen Kindern in Not Hoffnung schenken. Und plötzlich ging es auch um Supermodel Heidi Klum und ihren Ehemann Tom Kaulitz.

"Schlager-Spaß" für den guten Zweck: Promis am Spendentelefon

Zu den Ehrengästen des Abends zählten SWR-Landessenderdirektorin Stefanie Schneider und Sparda-Bank-Chef Martin Buch, die ihre Unterstützung persönlich vor Ort zeigten. Reporterin Anna-Lena Dörr führte gemeinsam mit Andy Borg durch den Abend und interviewte die Promis am Spendentelefon. Dort griffen unter anderem ARD-Wetterexperte Sven Plöger, Lottofee Miriam Audrey Hannah, Rezeptsucherin Susanne Nett, die Deutsche Weinkönigin Anna Zenz und weitere bekannte Gesichter zum Hörer. Für musikalische Unterhaltung sorgten unter anderem das Schlager-Duo Fantasy, Tom Astor, Sigrid & Marina sowie Helmut Lotti und Sängerin Sarah Zucker, die erstmalig beim "Schlagerspaß" auftrat.

Andy Borg trat beim "Schlager-Spaß" am 21. November unter anderem mit dem beliebten Schlager-Duo Fantasy auf. © Screenshot SWR

"Landesschau"-Moderator zeigt sich beeindruckt: "'Herzenssache' ist eine Marke"

Mehrfach wurde live zu Reporterin Anna-Lena Dörr geschaltet, die die Promis am Telefon kurz abfing – darunter auch "Landesschau"-Moderator Jürgen Hörig, der das Projekt "Herzenssache" von Anfang an mit begleitete. "Du bist ja wirklich ein 'Herzenssache'-Veteran", begrüßte ihn Dörr. "Veteran hört sich dann doch schon sehr alt an", winkte Hörig ab.

Und betonte: "Es sind tatsächlich 27 Jahre, die ich bei der 'Landesschau' sein darf." Am Spendentelefon würden inzwischen längst nicht mehr nur Menschen aus der Region, sondern "flächendeckend aus ganz Deutschland" anrufen. Eine Tatsache, die Hörig stark beeindruckte. "'Herzenssache' ist inzwischen eine richtige Marke geworden. Die Leute wissen, dass das Geld hier richtig landet", so Hörig.

Andy Borg entschuldigt sich: "Gehört hier nicht zur Sache"

Für Schmunzeln sorgte Andy Borg nur wenig später, als er sich zum österreichischen Duo Sigrid & Marina an den Tisch setzte. Beim Blick auf eine Weinkaraffe witzelte er: "Viele Menschen glauben ja, nur weil ich Wiener bin, bin ich ein Weintrinker. Mein Wein hier hat einen Schaum." Schnell schob er aber hinterher: "Das gehört hier nicht zur Sache."

Andy Borg mit dem österreichischen Schlager-Duo Sigrid & Marina bei der "Schlager-Spaß"-Ausgabe für den guten Zweck. © Screenshot SWR

"Schlager-Spaß": Reporterin stichelt gegen Heidi Klum und Tom Kaulitz

Nach dem gemeinsamen Auftritt mit dem Schlager-Duo Fantasy scheuchte Andy Borg sie scherzhaft mit den Worten davon: "Immer mischen die sich ein und bleiben dann stehen! Ich schalte jetzt mal schnell zu Anna-Lena – ich muss diesen Fantasy-Leuten mal Manieren beibringen!"

Anna-Lena Dörr im Gespräch mit Moderator Michael Friemel. © Screenshot SWR

Heidi Klum und Tom Kaulitz: Altersunterschied wird in SWR-Spenden-Show Thema

Dörr wiederum sprach gerade mit Moderator Michael Friemel. Der erzählte, ein älteres Paar – zusammen 168 Jahre alt – habe genau die Summe ihres gemeinsamen Alters gespendet. "Wenn ihr euer Alter zusammenzählt, freut uns das umso mehr – da kommt mehr Geld zusammen!", schmunzelte er. Prompt überlegte Anna-Lena Dörr, um wen es sich bei dem Paar wohl gehandelt haben könnte und scherzte: "Heidi Klum und Tom Kaulitz – ich habe gerade mal nachgerechnet!"

Sparda-Bank-Chef Martin Buch überrascht Andy Borg gleich zweimal

Für gleich zwei Überraschungen sorgte am Ende der Sendung Sparda-Bank-Chef Martin Buch. Er verkündete zuerst eine große Spende von 100.000 Euro für die "Herzenssache", bevor Borg sich neugierig nach der zweiten Überraschung erkundigte. "Oder ist das jetzt unhöflich?", fragte Borg.

Sparda-Bank-Chef Martin Buch überraschte Andy Borg live beim "Schlager-Spaß" für den guten Zweck. © Screenshot SWR

"Ich wollte nicht mit leeren Händen kommen", erklärte Martin Buch und überreichte Andy Borg als Dankeschön für sein Engagement ein Herz aus Schmiedeeisen, gefertigt in einem "Herzenssache"-Projekt – dem Kinderabenteuerhof in Freiburg. Eine Geste, die Andy Borg tief berührte. Schlussendlich kam eine stolze Spendensumme von 3.258.895 Euro für die "Herzenssache" zusammen.