"Schlager-Oma": Wütende Mary Roos rief bei Frauke Ludowig an

Die Geschichte ist schon ewig her, beschäftigt hat sie Schlagersängerin Mary Roos aber trotzdem. Was hinter dem Anruf bei RTL-Moderatorin Frauke Ludowig steckt.

Telefon-Clinch zwischen Schlagersängerin Mary Roos (73) und RTL-Moderatorin Frauke Ludowig (58)! Doch was steckt dahinter? Die Geschichte ist schon etwas länger her, sie ereignete sich vor etwa 20 Jahren. Damals bezeichnete Ludowig die Sängerin in einer Anmoderation als "Schlager-Oma" – eine Bezeichnung, die Mary Roos damals so gar nicht gepasst hat, wie sie jetzt in einem Interview mit "t-online" erklärt.

Unverschämte Anmoderation: Mary Roos beschwerte sich bei Frauke Ludowig

"Ich war damals knapp 50 Jahre alt und mein Sohn ein 13-jähriger Teenager. Also weit davon entfernt, eine Oma zu sein. Das fand ich unverschämt von Frau Ludowig", sagt Roos. Die Sängerin war sogar so wütend, dass sie zum Telefonhörer griff und bei Frauke Ludowig anrief! Sie habe den "Konflikt aus der Welt schaffen" wollen und sich deshalb direkt bei der Moderatorin gemeldet.

Das Thema habe Roos "Jahrzehnte beschäftigt", wie sie heute sagt. "Frau Ludowig ist jetzt acht Jahre älter als ich damals. Ich habe darüber nachgedacht, ob ich sie jetzt 'Moderations-Oma' nennen darf. Aber ich vermute, dass sie so etwas heute nicht mehr sagen würde."

"Moderations-Omi": Frauke Ludowig macht Mary Roos ein Angebot

Und was sagt Frauke Ludowig selbst dazu? Die Moderatorin kann sich laut eigener Aussage gar nicht mehr daran erinnern. Trotzdem will die 58-Jährige natürlich keinen Zoff und macht der Sängerin ein Angebot. "Mary Roos ist eine wirklich großartige Künstlerin, vor der ich mich verneige. Da ich mich aber gar nicht mehr an diese Geschichte erinnere, darf sie mich als Einzige in Deutschland 'Moderations-Omi' nennen, dann sind wir quitt."