Tochter von Frauke Ludowig: Nele (19) präsentiert sich sexy im Bikini

Mit 19 Jahren will Nele Ludowig Röffen in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter Frauke treten. Wie sie ihre Fans auf Instagram begeistert, hat die Nachwuchs-Moderatorin bereits raus und zeigt sich im knappen Zweiteiler.

Seit 18 Jahren berichtet Frauke Ludowig beim RTL-Magazin "Exclusive" über das Leben der Stars und Sternchen. Ihre Tochter Nele ist mittlerweile selbst auf dem Sprung zum Promi. Ob die VIP-Mama über diesen sexy Auftritt der 19-Jährigen berichtet?

Sexy Bikini-Auftritt von Frauke Ludowigs Tochter

Auf Instagram zeigt sich die Tochter der Moderatorin im Sommerurlaub. Wie es für einen angehenden TV-Star offenbar üblich ist, gibt es dazu auch ein Foto im knappen Bikini. Darauf zu sehen ist Nele Ludowig Röffel im schwarzen Zweiteiler, um die Hüften ein weißes Tuch gebunden und das rosa Hemd aufgeknöpft. Das Bild kommentiert sie lediglich mit Herzchen und einer Sonnenbrille.

Was die Fans wohl von diesem knapp bekleideten Auftritt in der Öffentlichkeit halten? Das will die 19-Jährige offenbar nicht wissen, denn sie hat die Kommentar-Funktion auf ihrem Instagram-Profil deaktiviert. Vielleicht hat sie von ihrer Promi-Mama Tipps im Umgang mit den sozialen Medien bekommen. Frauke Ludowig hat selbst bereits negative Erfahrungen damit machen müssen, als sie aufgrund ihrer Füße fies angefeindet wurde.

Neben Mama im TV: Diese Karriere plant Nele Ludowig

Nele hat sich trotzdem für den Weg in die Öffentlichkeit entschieden. An der Seite ihrer Mutter hat sie bereits erste Erfahrungen machen können und sogar Popstar Ed Sheeran interviewt. Vielleicht wird sie bald öfter im TV zu sehen sein. "Ich bin tatsächlich für ein Journalismus-Studium ab Oktober in Köln angenommen und ich freue mich riesig", verriet sie im Gespräch mit .

Auf Instagram hat die Promi-Tochter immerhin schon einen blauen Haken, womit sie offiziell in die Sparte der öffentlichen Personen aufgenommen ist. Mit 8.500 Fans hat ihr Account aber noch ordentlich Luft nach oben.