Schlägerei wegen Messi: Beckhams fliehen aus Restaurant

Den Abend haben sich Victoria Beckham und Tochter Harper sicher anders vorgestellt. Anstatt den Sieg von Inter Miami zusammen mit Fußballstar Messi und Ehemann David Beckham zu feiern musste das Spice Girl vor einer Schlägerei fliehen.

Gleich mehrere Megastars hatten sich im "Gekko"-Restaurant in Miami versammelt. Denn es gab Grund zum Feiern. Lionel Messi (36) gewann mit Inter Miami haushoch gegen Charlotte FC. Auch der Fußballstar selbst konnte ein Tor zum 4:0-Erfolg beisteuern. Klar, dass dieser Sieg ordentlich zelebriert werden sollte.

Beckhams feiern zusammen mit Lionel Messi

Nach dem Spiel ging es für Messi und seine Mitspieler weiter ins Luxusrestaurant. Mit dabei war auch die Fußballlegende David Beckham (48) samt Ehefrau Victoria (49) und Tochter Harper (12). Auch die Familien der anderen Inter Miami Kicker waren vor Ort und ließen es sich gut gehen. Messi wurde wie schon häufiger zum echten Promi-Magneten. Die Anwesenheit der Megastars entging allerdings auch den anderen Gästen nicht.

Prügelei wegen Messi: Mann wird blutig geschlagen

Ungestört blieb die große Gruppe nicht lange. Ein Restaurantgast, der den Geburtstag seiner Tochter in Miami feierte, konnte es sich nicht verkneifen, heimlich ein Foto von Messi und seiner Frau zu schießen. Das blieb nicht unentdeckt.

Die Sicherheitskräfte schlugen auf den Mann ein und setzten den mutmaßlichen Paparazzo vor die Tür. Blutüberströmt beteuert der Mann daraufhin in einem Video, dass er nur ein Bild von seiner Familie habe machen wollen. Für Victoria Beckham war die Prügelei jedoch Grund genug, aus dem Restaurant zu fliehen.

Victoria Beckham und Tochter Harper ergreifen die Flucht

Das ehemalige Spice Girl möchte wohl nichts riskieren. Fluchtartig verließ sie das Luxusrestaurant und brachte sich zusammen mit Tochter Harper in Sicherheit. Der schnelle Abgang der beiden ist auf mehreren Paparazzi-Bildern zu sehen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Obwohl der Abend plötzlich endete, schien ihn Victoria Beckham genossen zu haben. Auf Instagram schreibt die 49-Jährige: "I love Miami! So much fun last night!"

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Die gute Laune ist durch die Schlägerei angeblich nicht verschwunden. Auch für Tochter Harper dürfte es ein ereignisreicher Tag gewesen sein. Die Zwölfjährige durfte an der Hand von Megastar Lionel Messi ins Stadion einlaufen, anschließend in einem Luxusrestaurant feiern und musste zum Schluss vor den Paparazzi fliehen. An diese ereignisreichen Stunden wird sich die Tochter von David Beckham sicher noch lange erinnern.